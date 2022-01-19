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19.01.2022 21:45
Рубрика: Экономика

Что делать частному инвестору при обвале на бирже

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
Российский фондовый рынок в среду днем восстанавливался после заметного провала накануне, хотя и не смог отыграть полностью всех потерь. Коррекция обещает быть неполной без решения обострившихся геополитических проблем. Частные неопытные инвесторы должны быть максимально осторожными в таких условиях, но из подешевевших активов можно выбрать хороший задел на будущее, считают аналитики.

Вторник стал самым неудачным днем для российского фондового рынка с начала пандемии - рублевый индекс МосБиржи упал на 6,5%, долларовый РТС - почти на 7,3%. Но в целом российский фондовый рынок планомерно снижается из-за мощных распродаж уже вторую неделю подряд.

Фото: iStock
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Главная причина здесь одна - обострение геополитических противоречий между Россией и Западом. Причем поводом для каждой из волн ухода инвесторов, в первую очередь зарубежных, из российских активов выступают не факты и официальные заявления, а слухи и публикации в СМИ. Помимо геополитики давление на российский рынок оказывает негативный внешний фон, в частности, снижение на рынке США из-за опасений более скорого перехода ФРС к циклу повышения ставок. Кроме того, аппетиты к риску сдерживает ухудшение ситуации с пандемией коронавируса, говорит инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Переоценка странового риска со стороны нерезидентов продолжается, и пока все зависит главным образом от новостной геополитической повестки, подчеркивает Бахтин. "Сочетание ослабленного рубля и высоких котировок commodities делает наиболее выгодными позиции компаний нефтегазового и металлургического секторов. В случае полноценного разворота на рынке именно их акции могут дорожать с опережением. Сильное движение способны реализовать такие голубые фишки, как Сбербанк, TCS Group, Московская биржа. Текущая ситуация благоприятна для долгосрочных покупок", - считает аналитик.

Инвесторам и трейдерам имеет смысл пересмотреть качество портфеля, и раз все акции подешевели, то можно переложиться в качественные бумаги из спекулятивных, особенно в те, которые менее уязвимы - например, нефтегазового сектора, добавляет руководитель отдела анализа акций ФГ "ФИНАМ" Наталья Малых.

Зарубежные инвесторы продают российские бумаги на слухах и публикациях в СМИ
Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/Роман Маркелов
Экономика Финансы Фондовый рынок Экономика Финансы Инвестиции

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