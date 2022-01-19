Данкверт: Поставки импортных кормов в РФ запрещены из-за несоответствия составу

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обещает узнать, что такого подсыпают в корма для домашних животных, что они отказываются есть "человеческий корм".

В интервью "Российской газете" он рассказал о том, почему ведомство запрещало поставки отдельных импортных кормов в Россию, зачем нужна маркировка красной икры и придется ли России выращивать ГМО-пшеницу. Приводим главные тезисы из беседы.

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- Из 450 образцов корма для домашних животных, которые проверил Россельхознадзор, 380 не соответствовали заявленному составу, а это более 80%. Где-то заявлен кролик, а его ДНК в консервах вообще нет.

Исследовались образцы очень популярного в России корма, который продается практически в каждом магазине, где в составе указаны различные виды мяса, а его там нет никакого - только растительные ингредиенты, соя и кукуруза. На маркировке одних испанских консервов была заявлена мясо-костная мука. Инспекторы Россельхознадзора приехали на предприятие и выяснили, что это мука из перьев птицы. В то время, как по всей Европе гуляет птичий грипп.

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- Если речь идет действительно о кормах, обладающих лечебными свойствами, то они по законодательству страны должны пройти процедуру регистрации. А у нас ничего не зарегистрировано. Зарубежные производители также используют в производстве кормов ГМО, но ни одна компания не подала документы на регистрацию кормов с ГМ-компонентами, несмотря на наши неоднократные предупреждения.

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- Наши требования просты: страна-экспортер и производитель, если они заинтересованы в работе на российском рынке, должны отвечать за свою продукцию, ее качество и безопасность в соответствии с требованиями нашего законодательства. Также ответственность за продаваемые корма и добавки лежит на российских импортерах.

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- По ветеринарно-сопроводительным документам в 2021 году в стране произведено 193 тонны черной икры и 29,5 тысячи тонн красной икры. Часть икры не соответствует требованиям безопасности и качества. Вот мы сегодня говорим, что красная икра очень дорогая. И вообще все продукты дорожают. Но часто цены могут повышаться искусственно, поскольку продукция не соответствует задекларированным параметрам. В консервах с сайрой сайры может и не быть, а вместо нее более дешевая сельдь.

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- С 2017 года по сегодняшний день наблюдается кратное снижение доли небезопасной продукции по молоку, меду, кормам, рыбе. Мы проделали большую работу, в том числе с минпросвещения и общественными организациями. Удалось создать механизмы, способные отследить любые закупки продуктов, - в школы, детсады, больницы. Это способствует очищению рынка от недобросовестных игроков, но остаются вопросы к самой системе бюджетных закупок, главным ориентиром которой является низкая цена без учета четких критериев к качеству и безопасности продуктов.

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- Птицей и свининой Россия обеспечивает себя сама. Если раньше мы импортировали 3,5 млн тонн мяса всех видов, то в прошлом году в страну было завезено всего 590 тысяч тонн, в этом году будет еще минус 25 тысяч тонн импорта.

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- Болезни животных (птичий грипп, африканская чума свиней. - Прим. ред.) не оказали значительного влияния на стоимость мяса. Ну потеряем мы 100 тысяч тонн мяса, а производим почти 5 млн тонн в год.

Все могло быть гораздо хуже. У нас ситуация контролируется через электронно-сопроводительные документы - оперативно можно найти, из какого региона пришло мясо, и отсечь поставки. В других странах ситуация менее контролируема, и поэтому там намного тяжелее. В Европе 13 тысяч случаев АЧС, более 2,5 тысячи - гриппа птиц. А у нас АЧС всего 390 случаев.

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- Нам придется сосуществовать и с гриппом птиц, и с АЧС. Просто надо исключить контакт диких птиц и кабанов с домашними. Европейцы ведь и пострадали из-за того, что пошли на поводу у "зеленых", разрешив свободный выгул домашней птицы.

Сергей Данкверт: Фальсификатов в страну мы не допустим. Фото: Александр Корольков

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- То же самое с инкубационным яйцом. Мы производим в России до 4 млрд инкубационного яйца, а ввозим из других стран всего 650 млн. Причем к концу года производство собственного яйца мы еще и нарастили.

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- Дефицит витаминов и добавок для сельхозживотных - проблема не только для российского, но и для всего мирового рынка. Европейские и американские производители комбикормов закупают сырье в Китае. А Китай увеличивает производство своих животных, поэтому у них просто не остается прежнего объема добавок и витаминов на экспорт.

Тут еще "зеленая" повестка. Мы ратуем за уменьшение углеродного следа и одновременно удивляемся дефициту продукции химического синтеза. Так не бывает.

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- Эту проблему можно решить. Например, можно элементарно сеять больше сои и кукурузы и этим обходиться, кормить животных как 40 лет назад. И не надо говорить, что технологии с тех пор поменялись. Понимаете, где-то есть предел наращиванию показателей. Бройлер раньше жил 65 дней, а сегодня достигает тех же параметров за 35 дней. Вы уверены, что сейчас курица лучше?

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- Мы можем оставаться чистыми от ГМО - у нас достаточно земли. Но если будут найдены ГМО-линии, которые дадут возможность производить более засухоустойчивую пшеницу и другие культуры, то через какое-то время, если мы не будем это использовать, нас просто подвинут на мировом рынке. Мы не сможем продавать свою продукцию. Это надо учитывать и как минимум вести соответствующие научные исследования.