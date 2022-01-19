Новости

Цена нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель 06:12
Депутат Бундестага: Замедление сертификации "СП-2" идет на пользу лишь США 05:55
Девять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой в Красноярске 05:45
Школы Тувы подготовят к переходу на дистанционное обучение из-за COVID-19 05:21
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink 05:20
Посольство РФ призвало США отказаться от поставок вооружений на Украину 04:40
Власти Франции сообщили о новом антирекорде по числу заболевших COVID-19 04:04
Посольство РФ: Пострадавшая в ДТП россиянка остается в больнице Доминиканы 03:29
У Главного храма ВС начались крещенские купания 03:00
Неизвестные "заминировали" школы и больницу в сахалинском Корсакове 02:58
Бывший адвокат Трампа Джулиани вызван на слушания по делу о штурме Капитолия 02:57
Космонавты Дубров и Шкаплеров готовятся к выходу в открытый космос 02:22
Старейший мужчина в мире скончался в Испании в возрасте 112 лет 01:47
ВОЗ: В мире за неделю зарегистрировано свыше 18 млн заболевших COVID-19 01:28
ЕСПЧ признал нарушение прав Пашиняна после выборов в 2008 году 00:44
Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете 00:22
Глава ВОЗ спрогнозировал появление новых штаммов COVID 00:09
Бирюков: Кучи снега во дворах начнут убирать во время передышки от снегопадов 18.01.2022
На юге Турции произошел взрыв на нефтепроводе - видео 18.01.2022
ЦПВС: Террористы в Сирии готовят диверсии в портах Латакия и Тартус 18.01.2022
США не планируют наращивать военное присутствие на Украине 18.01.2022
В Москве госпитализирован звезда "Курьера" Федор Дунаевский 18.01.2022
За сутки 35 военных вылечили от коронавируса 18.01.2022
Роскосмос: Ситуация с утечкой воздуха на МКС не вызывает беспокойства 18.01.2022
В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за нехватки газа 18.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
19.01.2022 05:55
Рубрика: В мире

Депутат Бундестага: Замедление сертификации "СП-2" идет на пользу лишь США

Правительство Германии не должно препятствовать сертификации газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"

По его словам, разные стороны, руководствуясь разными мотивами, пытаются смешать воедино важность энергоснабжения Европы с геополитическими интересами. Котре подчеркнул, что данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим. "Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы", - цитирует ТАСС депутата.

Котре убежден, что правительство Германии должно ускорить реализацию проекта, а вот замедление сертификации "Северного потока-2" идет на пользу лишь третьей стороне, а именно - Соединенным Штатам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на переговорах в Москве обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок процесс сертификации и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Министр обратил внимание Бербок на контрпродуктивность попыток политизации этой темы. Лавров также отметил, что проект направлен на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок вооружений на Украину
Мишустин попросил работодателей отправить сотрудников на "удаленку"
Голикова: Сроки карантина из-за ковида в России сокращены до семи дней
Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов
Российский рынок акций обновил минимум апреля 2021 года
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане