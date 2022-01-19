Депутат Бундестага: Замедление сертификации "СП-2" идет на пользу лишь США

Правительство Германии не должно препятствовать сертификации газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

По его словам, разные стороны, руководствуясь разными мотивами, пытаются смешать воедино важность энергоснабжения Европы с геополитическими интересами. Котре подчеркнул, что данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим. "Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы", - цитирует ТАСС депутата.

Котре убежден, что правительство Германии должно ускорить реализацию проекта, а вот замедление сертификации "Северного потока-2" идет на пользу лишь третьей стороне, а именно - Соединенным Штатам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на переговорах в Москве обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок процесс сертификации и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Министр обратил внимание Бербок на контрпродуктивность попыток политизации этой темы. Лавров также отметил, что проект направлен на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы.