Депутат предложил расширить действие "Пушкинской карты"

Покупка учебников для студентов требует значительных средств из семейных бюджетов, в связи с этим их предложено разрешить приобретать по "Пушкинской карте". С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Обращение он отправил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает RT.

С помощью этой карты молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать театры, музеи и другие учреждения культуры за госсчет.

Однако для абитуриентов и студентов существенной тратой также является приобретение учебной литературы, напомнил депутат. Особенно это касается специализированной литературы для подготовки будущих медиков, а также технических специалистов. При этом стоимость одного учебника может доходить до нескольких тысяч рублей.

Таким образом, он предложил расширить категории покупок в рамках проекта "Пушкинская карта".

Депутат Госдумы Евгений Федоров в свою очередь отметил, что поддерживает предложение коллеги при условии, если найдется источник финансирования.