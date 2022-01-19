Депутат предложила ввести уголовное наказание за психическое насилие

В Уголовном кодексе РФ следует прописать наказание за насилие не только физическое, но и психическое. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина ("Единая Россия").

Добавить такое уточнение она считает целесообразным в рамках второго чтения законопроекта о наказании за побои. "Я бы коллегам предложила обсудить этот вопрос более детально", - сказала парламентарий, отметив, что эта тема также является актуальной наряду с "обычными" побоями.

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал ГД принять законопроект о наказании на побои.

Согласно законопроекту, в УК будет предусмотрена ответственность за совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий. Это касается случаев, если не содержится признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК.

Побоями считаются насильственные действия, не причинившие вреда здоровью человека, - пощечины и любое другое применение силы, после которого пострадавший испытал боль. Сейчас за первое деяние грозит административный штраф до 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, а за повторные побои - уголовный штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трех месяцев.

Согласно новому законопроекту, за побои, которые совершаются третий раз и более, виновнику будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года или арест на срок до шести месяцев.