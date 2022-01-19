Коронавирусом массово заразились дикие кошки в зоопарке в ЮАР

Ученые университета Претории выявили, что дельта-штамм коронавируса передался к животным от людей - сотрудников зоопарка, которые болели бессимптомно. Результаты исследования опубликовали в в журнале Viruses.

Известно, что здоровье людей тесно связано со здоровьем животных и общей окружающей среды. Тесный контакт с животными и окружающей их средой создает возможности для распространения болезней между животными и людьми.

Заболевание переносилось львами и пумами животными частного зоопарка тяжело. Так, их ПЦР-тесты показывали положительный результат на протяжении семи недель. Все это время животные были на карантине.

Отмечено, что в 2020 году исследователи проверяли анализы у двух пум, которые болели коронавирусом и выздоровели за 23 дня. Однако тогда исследование источника заражения проведено не было, а спустя год секвенировать геном не удалось.

Через год заболели три льва в том же зоопарке. У них были проблемы с дыханием, насморк, кашель длительностью до 15 дней. У одной львицы была пневмония, которая не поддавалась лечению антибиотиками. К 25 дню с начала болезни они восстановились после лечения противовоспалительными препаратами и поддерживающей терапии.

Во время болезни львов 12 сотрудников проверили относительно источника инфекции и нашли двух человек, тесты которых дали положительный результат. Так вирус может заражать этих животных естественным путем, хотя, по словам ученых, исследование пока является единственным.

Ученые заявили, что сроки заражения львов от человека, инфицированного COVID-19, трудно оценить, поскольку во время вспышки у всех сотрудников не было никаких симптомов. Они подчеркнули, что обратная зоонозная передача SARS-CoV-2 от бессимптомных дрессировщиков представляет риск для крупных кошек, содержащихся в неволе.

Исследователи сделали вывод, что зоопарки должны соблюдать все меры предосторожности и проводить инфекционный контроль для защиты животных и из-за риска появления новых вариантов вируса, который может прижиться в животных-резервуарах, а потом снова передаться людям.