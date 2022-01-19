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19.01.2022 22:23
Рубрика: Происшествия

Движение "Колумбайн" могут обвинить в терроризме

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8660)
Генпрокуратура обратилась в Верховный суд России с иском о признании террористическим движения "Колумбайн". Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, рассмотрение иска назначено на 2 февраля. Там уточнили, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Движение "Колумбайн", или, как его еще называют, "Скулшутинг", распространилось по миру после массового убийства в американской школе "Колумбайн". Тогда 20 апреля 1999 года двое учеников школы убили 13 человек, еще 23 человека получили ранения. После чего нападавшие покончили с собой.

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После этого в интернете появилось множество тематических сообществ на эту тему. Часть из них привела к новым убийствам, когда виртуальные фанаты дуэта из "Колумбайна" решали повторить их "подвиг".

Такие трагедии были и в России - Керчь, Казань, Пермь и ряд других городов испытали на себе весь ужас от "школьных" нападений с оружием. Как считают эксперты-правоведы, признание "Колумбайна" террористическим в России позволит правоохранителям усилить борьбу с такими сообществами, их участниками и создателями.

Напомним, что ранее на одном из совещаний в Москве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев серьезной угрозой национальной безопасности страны назвал разрушение духовно-нравственных ценностей российской молодежи и вовлечение ее в деятельность деструктивных объединений.

Не секрет, что подростки и молодые люди сегодня за редким исключением практически не интересуются политикой, мало читают серьезных книг и не смотрят умных фильмов. Зато все они погружены в интернет, соцсети и ту или иную субкультуру, которая, как правило, мало что имеет общего с теми ценностями и задачами, которые приняты в обществе и государстве.

Например, по данным Николая Патрушева, в России растет количество подростков - участников молодежных субкультур, таких как "скулшутинг", "колумбайн" в социальных сетях. Их число достигло уже более 70 тысяч человек.

В России растет количество подростков - участников молодежных субкультур, таких как "скулшутинг", "колумбайн" в социальных сетях. Их число в прошлом году достигло уже более 70 тысяч человек

Кроме того, по информации секретаря Совета безопасности, усиливается воздействие на подростков "крайне левых" и "крайне правых" экстремистских организаций и радикальных фанатских группировок. По словам Патрушева, такие подростковые сообщества, как "буллинг", "кибербуллинг", "офники" и им подобные, не только формируют в школах и колледжах группы криминальной направленности, но и призывают их к участию в массовых беспорядках и экстремистских актах.

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"В этих условиях важно жестко пресекать деятельность движений, основанных на криминальной субкультуре", - заявил Патрушев.

По его словам, пример такой работы уже есть. Так, в августе 2020 года Верховный суд России по иску Генеральной прокуратуры признал движение АУЕ экстремистской организацией. Не менее важно, по его мнению, поставить заслон пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни, когда такие идеи распространяются через интернет.

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