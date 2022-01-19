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19.01.2022 14:59
Рубрика: Экономика

Египет обновил правила въезда в страну для туристов

Текст: Василий Кошкин
Фото: Елена Березина/РГ Фото: Елена Березина/РГ
Фото: Елена Березина/РГ

Египет обновил правила въезда для туристов, они вступают в силу с 22 января. Об этом говорится в циркуляре минздрава страны.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Согласно новым правилам, все туристы должны предоставить на границе сертификат о вакцинации (с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 суток) или результат одного из тестов: ПЦР, экспресс-тест на антиген или ID NOW. При этом тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прилета (детям в возрасте до 12 лет не требуется).

В египетском минздраве отмечают, что в случае несоответствия сертификата о вакцинации или документа с результатами теста "установленным правилам" власти имеют право провести экспресс-тест на антиген.

"В случае его позитивного результата иностранцам делают еще один тест - ID NOW. Если и он окажется позитивным, то пассажира возвращают в страну, откуда он прибыл", - говорится в циркуляре (цитата по РИА Новости). При этом в нет нет информации о том, как будет определяться "несоответствие" документов.

Для курортных аэропортов (Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Хургада, Таба, Луксор и Асуан) предусмотрены более мягкие требования. В случае положительного результата экспресс-теста турист сможет провести пятидневный карантин в гостинице. Если на шестой день у туриста нет признаков COVID-19, а ПЦР-тест даст отрицательный результат, карантин будет отменен.

В случае, если и ПЦР-тест окажется положительным, человеку придется провести в карантине еще пять дней. После их истечения ограничения будут сняты без дополнительных условий.

Сейчас Египет признает несколько вакцин, в том числе и российскуий препарат "Спутник V".

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