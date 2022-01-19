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19.01.2022 09:00
Рубрика: Общество

Эксперт рассказала, как восстановить легкие после COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ

Член правления Национального фитнес-сообщества Анна Полякова в интервью радио Sputnik рассказала, что прекрасным способом восстановления легких является скандинавская ходьба.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Дело в том, что при ходьбе с палками происходит контралатеральное движение конечностей: правая рука поднимается одновременно с левой ногой, левая рука - с правой ногой. Такие движения увеличивают подвижность грудной клетки, расширяется амплитуда мышечной активности. Это способствует восстановлению объема легких и улучшению газообмену.

"Что очень важно с точки зрения реабилитации после коронавирусной инфекции. При этом большой плюс скандинавской ходьбы в том, что она подходит для людей с хроническими заболеваниями, которым противопоказаны другие физические нагрузки", - сказала специалист.

Она отметила, что технику скандинавской ходьбы нужно освоить сначала с инструктором и правильно подобрать палки, соответствующие физическим параметрам. Главные правила: шаг должен быть с пятки на носок, одновременно делается противоположное движение рук, причем важно сохранять острый угол между палкой и рукой - он не должен быть прямым. Не следует сильно опираться на палки, вес на них не переносится; и в то же время палки не должны болтаться, где-то позади спины.

Фитнес-тренер советует начинать занятия скандинавской ходьбой с хорошей разминки, а двигаться поначалу не более 10-15 минут. Если возникает одышка, значит, надо нагрузку уменьшить. Нельзя ходить, превозмогая болевые ощущения при артритах, артрозах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

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