Эксперты оценили рост цен на лекарства по итогам 2021 года

В среднем лекарства за прошлый год подорожали на 4,8%, говорится в исследовании DSM Group для "Российской газеты". Больше всего (почти на 16%) поднялись в цене антисептики и дезинфицирующие препараты - йод, зеленка, перекись водорода и другие. На 8% увеличилась стоимость антибиотиков, примерно на столько же подорожали обезболивающие мази для суставов, успокоительные препараты и средства, улучшающие циркуляцию крови. Менее заметно выросли цены на спреи от горла, обезболивающие таблетки - не более, чем на 7%.

Подорожание не коснулось препаратов, которые входят в перечень ЖНВЛП (жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты).

Всего на лекарства в прошлом году россияне потратили около 1,1 трлн рублей. За год они приобрели в аптеках примерно 5 млрд упаковок всевозможных препаратов. Самыми востребованными по итогам года оказались противовирусные средства, в частности - арбидол, лекарства, препятствующие тромбообразованию и улучшающие циркуляцию крови, противоревматические, для лечения проблем желудочно-кишечного тракта и обмена веществ, нервной системы и обезболивающие.

В конце прошлого года и начале 2022 года больше всего пользовались спросом обезболивающие препараты, средства от кашля и насморка, отмечают аналитики Ассоциации независимых аптек. По их данным, чаще всего в аптеки россияне заходили по пятницам и гораздо реже, чем в остальные дни, покупали лекарства в субботу и воскресенье. На треть в декабре сократились выручки в аптеках от продажи медицинских масок. Однако эксперты связывают это с тем, что они подешевели и везде раздаются бесплатно.