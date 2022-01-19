Эксперты разработали рационы на все случаи пандемийной жизни

Сейчас уже ясно, что реабилитация нужна большинству перенесших COVID-19, и фундаментом для быстрого восстановления становится правильное питание.

В ФИЦ питания и биотехнологии разработали рационы на все случаи пандемийной жизни: от поддержки пациентов в реанимации до домашнего меню во время самоизоляции. Как укрепить здоровье с помощью правильной еды, "Российской газете" рассказал директор Института питания и биотехнологии, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк.

Пока человек тяжело болеет, ему не до еды. Когда начинает выздоравливать - снова просыпается аппетит. Как нужно построить рацион, чтобы восстановление шло быстрее?

Дмитрий Никитюк: Реабилитация - это длительная история, которая требует комплексного подхода и работы многих специалистов. Но только медицинскими мерами, физиопроцедурами, гимнастикой не обойтись. Без восстанавливающего питания реабилитация эффективной не будет. Мы подготовили рекомендации, которые включают и комплексные оздоровительные программы, и систему питания и в условиях санатория, и когда пациент восстанавливается дома.

Есть ли какие-то продукты, которые необходимо употреблять постковидным пациентам? Например, говорят, что для восстановления легких хорошо есть побольше жира?

Дмитрий Никитюк: Никакого волшебного продукта, как и волшебной таблетки, конечно же, не существует. Помните, был момент, когда все старались есть побольше лимонов? Потом смели из магазинов имбирь и чеснок. Позже сделали ставку на витамин Д - его тоже моментально расхватали, он на время исчез из аптек. Конечно, это были чистой воды спекуляции.

На самом деле никаких перекосов в питании, если мы говорим о периоде восстановления, быть не должно. Простая, разнообразная еда, правильное соотношение белков и жиров (от жиров нельзя отказываться), сложных углеводов. Достаточное количество свободной жидкости - 1,5-2 литра. Это необходимо, чтобы снять интоксикацию.

Вы не говорите ничего особенно нового: такого рациона, по идее, нужно придерживаться всю жизнь?

Дмитрий Никитюк: Да, вы правы. В нашем институте есть клиника лечебного питания. Мы там занимаемся и научной работой - например, разрабатываем особое питание для пациентов в отделениях интенсивной терапии, когда они находятся на ИВЛ. И в то же время лечим людей с алиментарно зависимыми заболеваниями - теми, которые развиваются из-за нарушений в питании. Это ожирение, сахарный диабет, расстройства пищевого поведения (булимия), подагра и даже некоторые онкозаболевания. Это огромная проблема, потому что таких больных становится все больше.

Волшебно полезных продуктов не бывает

Когда началась эпидемия, нашу клинику перепрофилировали под ковидных больных, мы принимали переболевших на реабилитацию. Так что мы хорошо изучили последствия COVID у наших профильных пациентов - не секрет, что люди с диабетом, ожирением болеют намного тяжелее.

Как конкретно строится питание во время реабилитационного периода? Чего и сколько есть?

Дмитрий Никитюк: Питание - это фундамент, на котором строится выздоровление. Главные моменты такие. Во-первых, питание должно быть многоразовым. Оптимально - 4-5 раз. Во-вторых, правильно есть легкоусваиваемые продукты. Третий момент: калорийность дневного рациона должна соответствовать энергозатратам.

Для постковидных больных рацион должен содержать больше белка - это база для поддержания физического состояния, нормального тонуса и объема мышц. Белки - это мясо, рыба, птица, молочные продукты, бобовые - горох, фасоль, соя. Сложные углеводы мы получаем из цельных круп, овощей, фруктов. А простые, или, как еще говорят, "быстрые" углеводы, надо или исключить вовсе, или, по крайней мере, свести их к минимуму. Это сахар, мед, сладости, газированные напитки, пакетированные соки. Соки до сих пор многие считают суперздоровой едой. Но это не так - в них очень много сахара. Кстати, натуральными свежевыжатыми соками тоже нельзя злоупотреблять - в них добавленного сахара нет, но много фруктозы, а это те же быстрые углеводы. Что касается хлеба, вся выпечка из рафинированной белой муки тоже ограничивается. Если уж выбирать хлеб, то из цельнозерновой муки, с добавками отрубей, семян - он богат и белком, и витаминами группы В. Также обязательно применение витаминно-минеральных комплексов. У многих можно наблюдать и монодефициты - когда не хватает витаминов какой-то одной группы, и полиавитаминозы.

Даже сейчас, когда люди стараются жить по принципам ЗОЖ, витаминные комплексы регулярно принимают не более 10-15 процентов населения. Для сравнения, в Европе, которая питается прекрасно, в США, Японии - это 90 процентов населения.

Витамины нужны, чтобы обеспечить адаптационный потенциал организма. Это важно и в обычной жизни, и тем более во время эпидемии.

Какие витамины или, может быть, комплексы наиболее важны?

Дмитрий Никитюк: Если говорить о выздоравливающих, им будут полезны так называемые белково-композитные смеси - в них повышенное содержание качественного, легкоусваиваемого белка. Во время инфекционного процесса нарастает процесс деструкции, то есть разрушения клеток, а белок помогает их регенерации.

Как я уже сказал, также очень важно достаточное количество жиров - как растительных, полиненасыщенных, так и животного происхождения. А также сложных углеводов.

Помимо витаминов и минералов в организм должно поступать ежедневно не менее 200 биологически активных веществ. Весь этот комплекс мы называем "нутриом" - он является внешним регулятором метаболизма.

Рекомендуется принимать комплексы, содержащие витамины D, A, E, С, а также цинк, селен в дозах, близких к суточным нормам потребления.

А какие сочетания в продуктах вредны?

Дмитрий Никитюк: Прежде всего это насыщенные и трансжиры, особенно в сочетании с быстрыми углеводами. То есть торт с жирным кремом - это удар по здоровью. Как я уже сказал, нужно минимизировать количество сахара, а также соли.

Второй момент - я убежденный противник алкоголя. С какими бы продуктами он ни сочетался.

У тех, кто не болел, другая проблема. Многие жалуются, что, находясь на самоизоляции и удаленной работе, они за эти два года серьезно набрали в весе. Что делать?

Дмитрий Никитюк: На наше состояние сейчас действуют два серьезных фактора: с одной стороны, мы вот уже два года живем в состоянии стресса, а с другой - у многих произошло снижение физической активности. Когда человек вынужденно находится в замкнутом пространстве, он, естественно, заметно снижает физическую нагрузку. Но набрать лишний вес легко, а скинуть очень сложно.

Мы разработали специализированные рационы питания для детей и взрослых, находящихся дома на самоизоляции или карантине. Если говорить о составе еды, витаминах и нутриентах, тут рекомендации примерно те же - это полноценный, разнообразный и сбалансированный рацион. Если у вас ограничена двигательная активность, калорийность еды надо снизить.

Какой должна быть норма?

Дмитрий Никитюк: Конечно, это индивидуально: метаболизм у всех разный, образ жизни тоже - кто-то все время в движении, а кто-то "в булочную на такси ездит".

В наших рекомендациях людям, находящимся на самоизоляции, то есть в условиях ограниченных физических нагрузок, мы рекомендуем снизить суточную калорийность по сравнению с привычной на 200-400 ккал.

Для детей 3-7 лет рекомендуется примерно 1500 ккал (с учетом физической активности). Для детей 7-18 лет - от 1600 до 2000 ккал. Для женщин старше 18 лет - 1600-1800 ккал. Для мужчин - 1800-2100 ккал. И надо помнить о том, что необходимо выпивать достаточное количество жидкости: от 1 до 2 литров в день.

Сейчас, впрочем, как и всегда, много людей увлекаются всевозможными диетами, включая и "моно"-диеты? Что вы думаете, например, о "жировой" диете ("кето"), когда сводится практически до нуля количество углеводов, а жир не ограничивается?

Дмитрий Никитюк: Я в принципе против любых "ограничительных" и "избирательных" диет. Потому что это всегда создает перекос: каких-то веществ в организм будет поступать недостаточно. Ну, попробуете вы, например, есть одни яблоки - полезный же продукт. Вы похудеете, конечно, потому что у них низкая калорийность, но попутно вы потеряете мышечную массу из-за нехватки белка.

В наших методических рекомендациях мы представили примеры правильного рациона на несколько дней - это полноценное, разнообразное питание из привычных продуктов.

Главный принцип здорового питания - не переедать.