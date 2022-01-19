ЕСПЧ признал нарушение прав Пашиняна после выборов в 2008 году

Права премьер-министра Армении Никола Пашиняна были нарушены в ходе событий в Ереване в 2008 году, когда нынешний глава кабинета был оппозиционным политиком. К такому решению пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев иск Пашиняна.

Напомним, что в 2008 году Пашинян был объявлен в розыск после массовых беспорядков, после чего осужден и отбыл год в тюрьме, откуда вышел по амнистии.

"ЕСПЧ сегодня вынес решение, согласно которому нарушены права Никола Пашиняна на свободу и личную неприкосновенность, на свободу собраний, также не соблюдены обязательства государства уважать эти права", - передает "Интерфакс".

Отмечается, что Пашинян не выдвигал требований о материальной компенсации по этому иску.