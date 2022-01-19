Евгений Воловенко - об актерском ремесле, везении и своей бабушке-белоруске

Он мог стать военным моряком, но передумал. Мог уехать из страны, но помешал случай. Мог блистать на подиуме, но считал это не "пацанским" делом. Он не раз попадал в трудные ситуации из-за своей общительности, но не потерял веру в хороших, благородных людей. Он ценит стабильность и надежность, но выбрал актерское ремесло. И таким "но" в его жизни - нет числа.

Честное пацанское

Детство я вспоминаю добром. Мы жили в однокомнатной "хрущевке" вчетвером - родители и я с братом. И от того момента жизни осталось ощущение полного счастья. Деревянные полы со скрипом, дерево, которое я посадил под окном. Детство - это честность. Мы все делали по-честному, в войнушку играли честно, бросали гранаты деревянные, "умирали" и стонали "ранеными" тоже очень честно. По крайней мере, я так это воспринимал. И это ощущение во мне осталось навсегда: если что-то делать, то честно.

Очень важное значение в моей жизни сыграл мой старший брат, он был старше меня на 11 лет. Поскольку папа ходил в море и дома его не было долгие месяцы, то брат был для меня всем - он за мной ухаживал, кормил, мыл меня. Сам по себе человек очень был добрый, отзывчивый. Я после школы пошел по стопам Володи, поступил учиться в Калининградское высшее военно-морское училище.

Но в процессе обучения понял, что в силу своего достаточно вспыльчивого характера мне будет тяжело в Вооруженных силах. И принял решение уйти из училища.

Мне предложили уехать в США на постоянное место жительства по какой-то лукавой переселенческой программе. Но после собеседования в посольстве мне ответили отказом. Так я остался в Москве. В родной Калининград возвращаться не хотел категорически. Справедливо решил, раз не повезло с Америкой, то попробую себя в Москве. Тогда она мне тоже казалась заграницей: большая, интересная и во многом непонятная.

В Москве поначалу я работал парковщиком машин в отеле "Грандъ-опера" на Петровских Линиях. Там же мне и разрешили спать на полу в тесной подвальной комнатухе. Затем волею случая оказался в модельном бизнесе - помогли знакомые из Калининграда. У меня до сих пор хранится блокнотик, в который я записывал телефоны модельных агентств и адреса, где проходили кастинги. Мне не нравилось ходить по подиуму, я старался избегать такой работы. Потому что не пацанская история - это во-первых. Во-вторых, виновата моя природная застенчивость с учетом воспитания, тяжело мне было на сцене находиться в качестве модели. Но нужно было выживать...

На первые кастинги даже приходилось немножко выпивать дешевые алкогольные коктейли. Чтобы чуток расслабиться. Модельный мир сложный, и вороны стали кружить сразу. Но если у тебя есть внутренний стержень - ты себя сохранишь. Сегодня мне не стыдно за тот период жизни, я там делал все максимально честно. И у меня были удачные рекламные проекты.

Дядя Саша

Сериал "По законам военного времени" для меня был настоящей глубокой работой. Можно чуть отвлекусь? Как-то один из маститых режиссеров решил меня в актерской компании немножко унизить и спрашивает: "Наверное, Женя не читал Станиславского?" На что я ответил: знаете, Станиславский ведь тоже не читал кого-то изначально. Он всю эту свою систему придумал, сформулировал, выстроил, потому что прочувствовал и понял все эти вибрации. Он нашел нерв правды, который потом стал целой актерской школой. Главное - что я чувствую заданный мне нерв и не фальшивлю.

"По законам военного времени". За эту работу я безмерно благодарен судьбе и своей партнерше по картине Екатерине Климовой. Считаю, что у нас сложилась очень хорошая кинопара. Хочу сказать, что Катя по-человечески живет на каких-то правильных понятиях о жизни. Я бы сказал, что она такая пацан в юбке. Однозначно мой успех в этом кино опирался и зависел от ее партнерства. Она мне однажды сказала: "Жень, тебя бы никогда не утвердили на эту роль, если бы ты ее не заслуживал..." Крылья дала одной фразой!

Для меня это был проект более высокого уровня, нежели я снимался до этого. Это была серьезная ответственность. Задачи, которые передо мной ставились, для меня до этого были незнакомы. Много сцен снимали целиком: от начала и до конца. Как в театре. Мы несколько лет снимали всю эту историю, у меня осталось ощущение, что у нас уже какие-то родственные отношения с коллегами. Максим Дрозд, дядя Саша Панкратов-Черный. Да, для меня он сегодня дядя Саша… У нас с ним как-то сразу отношения заладились. Во-первых, он настоящий мужик. Смелый, честный. Мне с ним очень уютно. Уютно и комфортно. Мы и сейчас дружим. Созваниваемся, поздравляем друг друга с праздниками. Для меня он как отец, как родной человек.

К слову, после работы в этом сериале у меня появилось много друзей среди военных. Бывало, что офицеры в запасе просили меня с ними сфотографироваться, часто говорили приятные слова. Наверное, я не сфальшивил, раз они принимают меня в свое братство.

Когда молчит телефон

Актерство - это очень нестабильная профессия. Зависимая. Сколько людей заканчивают театральные вузы, а на вершину профессии попадают единицы! В актерской профессии как ни в какой другой многое должно совпасть. Очень нужно везение и даже фарт. Потому что сегодня ты на волне, а завтра телефон уже не звонит. Все, тебя забыли! Бренность этой профессии я ощутил в момент, когда случайно получил травму лица. Очнулся - а оте­ки под глазами до подбородка.

После работы в сериале "По законам военного времени" у меня появилось много друзей среди военных. Наверное, потому что я ни разу не сфальшивил

И я понял, что сейчас ты внешне всех устраиваешь, а завтра у тебя появились мешки под глазами, седина в волосах, и все, тебя вычеркивают. А что дальше? Дальше надо брать только нутром. Другого не дано.

...Трудно ли, когда у тебя жена актриса? Мне лично несложно жить с женой-актрисой. Я всю жизнь этого человека искал. Я просто кайфую от того, что Диана рядом со мной. Жена работает в антрепризе. В театре пока нет постоянной работы. Диана очень хорошая, сильная, талантливая актриса, и это объективно. Сейчас она играет Маргариту в "Мастере". Притом что она ввелась за какие-то полторы недели. Для меня это вообще что-то непостижимое.

К бабушке в деревню

У меня мама белоруска - родилась в деревне Сенкевичи Брестской области. Она ребенок войны, в войну осиротела… Ее вырастила тетка, тетя Оля. Вот к ней мы ездили все мое детство как к родной бабушке.

Помню, мы там с пацанами бегали босые. Там я учился житейской мудрости. Запомнилось ощущение прикосновения к первозданному - это когда мы собирали теплые яйца из-под курицы, и нужно было обязательно оставить одно яйцо на развод, иначе курица больше не придет в это гнездо.

В Беларуси комфортно, чисто. Спокойно. Люди удивительные, всегда тебе покажут дорогу, подскажут, поговорят. Какая там удивительная природа, а эти леса! Восторг.

У меня в Калининграде живет мама, я ей очень благодарен за то, что она научила меня видеть красоту. Мне кажется, что в этом и есть любовь. В этом и есть Бог. Потому что все мы в сущности - таблица Менделеева, просто в разных состояниях.

Знаете, хочется прожить свою единственную жизнь так, чтобы к моменту ухода не было сожалений о чем-то. Мне хочется уйти с улыбкой на лице.

Досье "СОЮЗа"

Евгений Воловенко родился в Калининграде в 1972 году, выпускник строительного института. Работал в модельном бизнесе, снялся более чем в 200 рекламных роликах. Его дебют в кино случился в 2004 году в картине "32 декабря". Наибольшую популярность ему принесла работа в сериале "По законам военного времени", где он исполнил роль военного следователя Ивана Рокотова. Евгений снялся более чем в 70 фильмах. Женат на актрисе Диане Розовлян.