Финансист рассказал, какие купюры опасно хранить дома

Хранение дома банкнот номиналом 500 евро и 100 долларов может нести в себе определенные риски. Об этом агентству "Прайм" рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его словам, купюры в 500 евро перестали печатать в Европе еще в 2016 году, а в 2019 году стали изымать из оборота.

"Причина - в популярности таких купюр у теневого сектора, кроме того их часто используют для хранения в сейфах или ячейках", - пояснил специалист.

Банкноты номиналом в 100 долларов часто подделывают, предупредил финансист. Для того чтобы удостовериться в подлинности купюр он рекомендовал прогнать их через валютный счет.

Среди других рисков, из-за которых хранить дома наличные опасно, Переславский назвал вероятность кражи, инфляцию и обесценение валют.