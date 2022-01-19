Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"

2 февраля за закрытыми дверями пройдет заседание Верховного суда по иску Генпрокуратуры. Она просит признать террористическим движение "Колумбайн". Об этом административном иске, который поступил в Верховный суд РФ, сообщил ТАСС.

Напомним, что в в апреле 1999 года в США двое учеников старших классов школы "Колумбайн" в штате Колорадо напали на учеников своего учебного заведения. У них была взрывчатка и огнестрельное оружие. В результате бойни погибли 12 детей и один учитель. Еще двадцать с лишним школьников было ранено. Нападавшие покончили жизнь самоубийством.

Резонанс от преступления был огромен. Кроме осуждения, появились и сторонники бойни.

Расследование нападений в наших учебных заведениях показало, что все, кто пришел туда с оружием знали про движение "Колумбайн" и активно им интересовались.