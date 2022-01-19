Глава делегации РФ в Вене ждет прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена

В переговорах между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности 21 января на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена возможен прорыв в отношениях между странами, считает глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

"Я надеюсь, что на встрече министра Лаврова с госсекретарем Блинкеном все-таки может произойти определенный прорыв в этом направлении, - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия-24". - Я очень надеюсь на это, на здравомыслие, на прагматизм наших американских коллег".

Гаврилов выразил надежду, что будут получены письменные ответы США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

"К этому, наверное, придет встреча госсекретаря США и министра Лаврова", предположил он.