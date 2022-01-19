Глава ВОЗ спрогнозировал появление новых штаммов COVID

В условиях нынешнего быстрого распространения в мире "омикрон"-штамма медикам нужно быть готовыми к появлению новых вариантов COVID, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус

"Эта пандемия пока нигде не завершилась, и в условиях невероятного глобального распространения "омикрона" существует вероятность появления новых вариантов. Вот почему отслеживание и оценка [ситуации] исключительно важны", - передает ТАСС его слова на брифинге в Женеве.

В на фоне очередной волны коронавируса он снова обратился к мировому сообществу с призывом о равном распределении вакцин и других средств борьбы с инфекцией.