Гоголь-центр отметит премьерой 100-летие Юрия Левитанского

"…годы двухтысячные
и дале -
не различимые мною дали -
произношу,
как названья планет
где никого пока еще нет
и где со временем кто-то будет,
хотя меня уже там не будет…"
Так, напоминают нам в Гоголь-центре, представлял наше время поэт Юрий Левитанский из далеких 1970-х. 22 января 2022 года Юрию Левитанскому исполнилось бы 100 лет. Чем не повод выяснить, действительно ли мы сегодняшние стали людьми с других планет или же наши поколения связаны намного теснее. За воплощение этой непростой задачи на театральной сцене взялись режиссер Алексей Агранович, драматург Егор Прокопьев и Вениамин Смехов, который работал с исполнителями стихов.
"Это не поэтический вечер, где друзья и поклонники автора прочитают любимые стихи и поделятся своими воспоминаниями. В этом спектакле артисты разных поколений - от Константина Райкина до Никиты Кукушкина - будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века", - рассказывают о спектакле в Гоголь-центре.
Алексей Агранович обращает внимание на особую необъяснимую доверительную интонацию стихов Левитанского. "В спектакле "Я не участвую в войне" мы стараемся найти эту интонацию, переосмыслить и понять, как она может звучать сегодня, более чем 50 лет спустя. Искать ее мы будем с помощью большой команды наших и приглашенных актеров, живой музыки, поэзии, прозы и видео", - приводит слова режиссера ТАСС.
Главным источником вдохновения и поисков новых смыслов стал сборник стихов Юрия Левитанского "Кинематограф", вышедший в 1970 году и принесший поэту всесоюзную славу и любовь читателей. Главным же местом действия постановки станет некий видеоархив, в котором, как детальные и яркие воспоминания, хранятся бобины с кинопленкой.
Впечатляет и актерский состав спектакля - Константин Райкин, Юрий Стоянов, Александр Филиппенко, Филипп Авдеев, Светлана Брагарник, Ирина Выборнова, Александр Горчилин, Никита Еленев, Яна Иртеньева, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешевав и Семен Штейнберг.
Билеты на спектакль "Я не участвую в войне" уже доступны на официальном сайте театра.