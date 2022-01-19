Гоголь-центр отметит премьерой 100-летие Юрия Левитанского

Московский театр "Гоголь-центр" готовит премьеру к 100-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского - спектакль "Я не участвую в войне". Зрителям новую постановку режиссера Алексея Аграновского представят 10 февраля. Билеты уже поступили в продажу.

"…го­ды двух­ты­сяч­ные

и да­ле -

не раз­ли­чимые мною да­ли -

про­из­но­шу,

как наз­ванья пла­нет

где ни­кого по­ка еще нет

и где со вре­менем кто-то бу­дет,

хо­тя ме­ня уже там не бу­дет…"

Так, напоминают нам в Гоголь-центре, представлял наше время поэт Юрий Левитанский из далеких 1970-х. 22 января 2022 года Юрию Левитанскому исполнилось бы 100 лет. Чем не повод выяснить, действительно ли мы сегодняшние стали людьми с других планет или же наши поколения связаны намного теснее. За воплощение этой непростой задачи на театральной сцене взялись режиссер Алексей Агранович, драматург Егор Прокопьев и Вениамин Смехов, который работал с исполнителями стихов.

"Это не поэтический вечер, где друзья и поклонники автора прочитают любимые стихи и поделятся своими воспоминаниями. В этом спектакле артисты разных поколений - от Константина Райкина до Никиты Кукушкина - будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века", - рассказывают о спектакле в Гоголь-центре.

Алексей Агранович обращает внимание на особую необъяснимую доверительную интонацию стихов Левитанского. "В спектакле "Я не участвую в войне" мы стараемся найти эту интонацию, переосмыслить и понять, как она может звучать сегодня, более чем 50 лет спустя. Искать ее мы будем с помощью большой команды наших и приглашенных актеров, живой музыки, поэзии, прозы и видео", - приводит слова режиссера ТАСС.

Главным источником вдохновения и поисков новых смыслов стал сборник стихов Юрия Левитанского "Кинематограф", вышедший в 1970 году и принесший поэту всесоюзную славу и любовь читателей. Главным же местом действия постановки станет некий видеоархив, в котором, как детальные и яркие воспоминания, хранятся бобины с кинопленкой.

Впечатляет и актерский состав спектакля - Конс­тан­тин Рай­кин, Юрий Сто­янов, Алек­сандр Фи­лип­пенко, Филипп Авдеев, Светлана Брагарник, Ирина Выборнова, Александр Горчилин, Никита Еленев, Яна Иртеньева, Никита Кукушкин, Светлана Мамрешевав и Семен Штейнберг.

Билеты на спектакль "Я не участвую в войне" уже доступны на официальном сайте театра.