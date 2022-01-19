Исаев: Законодательные изменения сделают трудовые отношения более справедливыми

В конце 2021 года по инициативе председателя Госдумы была создана межфракционная рабочая группа по вопросам регулирования оплаты труда. Вячеслав Володин подчеркнул, что устанавливаемый федеральным законом МРОТ является только минимальной гарантией и над ней должна надстраиваться система, обеспечивающая рост зарплаты: это и коллективные договоры на предприятиях, и соглашения в отраслях и регионах, и генеральное соглашение на уровне страны.

Также он указал на то, что при росте доходов предприятий должна расти и заработная плата тех, кто на этих предприятиях трудится. В 2022 году рабочая группа планирует рассмотреть все эти вопросы.

Напомню также, что в отношении работников бюджетной сферы ситуацию по зарплате могут серьезно улучшить отраслевые системы оплаты труда. В 2020 году мы приняли поправки в Трудовой кодекс, которые предоставили правительству право устанавливать единую систему оплаты труда для каждой из бюджетных отраслей. В соответствии с договоренностью сначала она должна была появиться в сфере здравоохранения. Однако ее подготовка затянулась. Мы надеемся, что при активном участии депутатов Госдумы нового созыва нам удастся ускорить процесс и добиться появления таких систем. Мы настаиваем на том, что не менее 70% заработной платы должен составлять оклад и только 30% - надбавки и поощрительные выплаты.

Что касается внебюджетного сектора, то здесь обеспечение высокой зарплаты в первую очередь зависит от активности профсоюзов. В этой связи необходимо внести изменения в трудовое законодательство, которые повысили бы статус социального партнерства, как это предполагают поправки в Конституцию, принятые в 2020 году. Сейчас в Трудовом кодексе установлен примерный перечень вопросов, которые могут входить в отраслевое соглашение. Этот перечень нужно расширить, добавив туда такое положение, как установление предельного соотношения между заработной платой топ-менеджеров и средней зарплатой на предприятиях и в организациях. Помимо этого, необходимо усилить профсоюзный контроль, предусмотреть возможность индексации зарплаты не только в связи с инфляцией, как сейчас, но и в связи с ростом доходов организации. Это положение следует закрепить отдельной статьей в Трудовом кодексе. Кроме того, надо установить гарантии для профсоюзной деятельности и деятельности профсоюзных инспекторов труда.

Возможно, следует изменить и сам порядок распространения действия соглашений. Сегодня, если в отрасли подписано соглашение, то оно регистрируется государственным органом по регулированию в сфере трудовых отношений, после чего этот орган может предложить не участвовавшим в соглашении организациям присоединиться к нему, и в случае отсутствия отрицательного ответа в течение месяца они считаются присоединившимися. Данный порядок следует упростить: в том случае, если соглашение подписали представители профсоюзов и работодатели тех организаций, на которых трудятся больше половины работников отрасли, то соглашение после регистрации будет распространяться на всех в этой отрасли.

Сегодня в Трудовом кодексе зафиксировано, что контроль за исполнением соглашения лежит на сторонах социального партнерства. Поскольку такое соглашение фактически получает статус подзаконного акта и обязательно к исполнению, целесообразно, чтобы право контролировать его исполнение получила также Рострудинспекция.

Вероятно, на заседаниях рабочей группы будут высказаны и другие предложения. Уверен, что принятые в итоге законодательные изменения сделают трудовые отношения в нашей стране более справедливыми.