Исаев: Законодательные изменения сделают трудовые отношения более справедливыми

Новости

У Главного храма ВС начались крещенские купания 03:00
Бывший адвокат Трампа Джулиани вызван на слушания по делу о штурме Капитолия 02:57
Российские космонавты на МКС впервые в этом году выйдут в открытый космос 02:22
Старейший мужчина в мире скончался в Испании в возрасте 112 лет 01:47
ВОЗ: В мире за неделю зарегистрировано свыше 18 млн заболевших COVID-19 01:28
ЕСПЧ признал нарушение прав Пашиняна после выборов в 2008 году 00:44
Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете 00:22
Глава ВОЗ спрогнозировал появление новых штаммов COVID 00:09
Бирюков: Кучи снега во дворах начнут убирать во время передышки от снегопадов 18.01.2022
На юге Турции произошел взрыв на нефтепроводе - видео 18.01.2022
ЦПВС: Террористы в Сирии готовят диверсии в портах Латакия и Тартус 18.01.2022
США не планируют наращивать военное присутствие на Украине 18.01.2022
В Москве госпитализирован звезда "Курьера" Федор Дунаевский 18.01.2022
За сутки 35 военных вылечили от коронавируса 18.01.2022
Роскосмос: Ситуация с утечкой воздуха на МКС не вызывает беспокойства 18.01.2022
В Молдавии могут ввести режим ЧП из-за нехватки газа 18.01.2022
Минцифры: Передача биометрии банками в ЕБС будет происходить с согласия клиента 18.01.2022
В горах Таджикистана проходят учения мотострелков 201-й военной базы РФ 18.01.2022
Посольство РФ в Хартуме обеспечило безопасность персонала 18.01.2022
Обвиняемого в разжигании национальной розни мужчину арестовали на 2 месяца 18.01.2022
В Москве из-за "омикрона" увеличили число дежурных врачей в поликлиниках 18.01.2022
Законопроект о праве отца-одиночки на маткапитал принят в первом чтении 18.01.2022
Захарова подтвердила встречу Лаврова и Блинкена 18.01.2022
Путин поздравил президента Никарагуа с переизбранием 18.01.2022
Найдены гены, ответственные за потерю обоняния при COVID-19 18.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
В России могут появиться первые деревянные многоэтажки
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
Какую вакцину выбрать для ревакцинации
19.01.2022 01:43
Рубрика: Власть

Исаев: Законодательные изменения сделают трудовые отношения более справедливыми

Текст: Андрей Исаев (заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
В конце 2021 года по инициативе председателя Госдумы была создана межфракционная рабочая группа по вопросам регулирования оплаты труда. Вячеслав Володин подчеркнул, что устанавливаемый федеральным законом МРОТ является только минимальной гарантией и над ней должна надстраиваться система, обеспечивающая рост зарплаты: это и коллективные договоры на предприятиях, и соглашения в отраслях и регионах, и генеральное соглашение на уровне страны.

Также он указал на то, что при росте доходов предприятий должна расти и заработная плата тех, кто на этих предприятиях трудится. В 2022 году рабочая группа планирует рассмотреть все эти вопросы.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
В "Единой России" рассказали о планах фракции на весеннюю сессию

Напомню также, что в отношении работников бюджетной сферы ситуацию по зарплате могут серьезно улучшить отраслевые системы оплаты труда. В 2020 году мы приняли поправки в Трудовой кодекс, которые предоставили правительству право устанавливать единую систему оплаты труда для каждой из бюджетных отраслей. В соответствии с договоренностью сначала она должна была появиться в сфере здравоохранения. Однако ее подготовка затянулась. Мы надеемся, что при активном участии депутатов Госдумы нового созыва нам удастся ускорить процесс и добиться появления таких систем. Мы настаиваем на том, что не менее 70% заработной платы должен составлять оклад и только 30% - надбавки и поощрительные выплаты.

Что касается внебюджетного сектора, то здесь обеспечение высокой зарплаты в первую очередь зависит от активности профсоюзов. В этой связи необходимо внести изменения в трудовое законодательство, которые повысили бы статус социального партнерства, как это предполагают поправки в Конституцию, принятые в 2020 году. Сейчас в Трудовом кодексе установлен примерный перечень вопросов, которые могут входить в отраслевое соглашение. Этот перечень нужно расширить, добавив туда такое положение, как установление предельного соотношения между заработной платой топ-менеджеров и средней зарплатой на предприятиях и в организациях. Помимо этого, необходимо усилить профсоюзный контроль, предусмотреть возможность индексации зарплаты не только в связи с инфляцией, как сейчас, но и в связи с ростом доходов организации. Это положение следует закрепить отдельной статьей в Трудовом кодексе. Кроме того, надо установить гарантии для профсоюзной деятельности и деятельности профсоюзных инспекторов труда.

Возможно, следует изменить и сам порядок распространения действия соглашений. Сегодня, если в отрасли подписано соглашение, то оно регистрируется государственным органом по регулированию в сфере трудовых отношений, после чего этот орган может предложить не участвовавшим в соглашении организациям присоединиться к нему, и в случае отсутствия отрицательного ответа в течение месяца они считаются присоединившимися. Данный порядок следует упростить: в том случае, если соглашение подписали представители профсоюзов и работодатели тех организаций, на которых трудятся больше половины работников отрасли, то соглашение после регистрации будет распространяться на всех в этой отрасли.

Сегодня в Трудовом кодексе зафиксировано, что контроль за исполнением соглашения лежит на сторонах социального партнерства. Поскольку такое соглашение фактически получает статус подзаконного акта и обязательно к исполнению, целесообразно, чтобы право контролировать его исполнение получила также Рострудинспекция.

Вероятно, на заседаниях рабочей группы будут высказаны и другие предложения. Уверен, что принятые в итоге законодательные изменения сделают трудовые отношения в нашей стране более справедливыми.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Зарплата Партии "Единая Россия" Колонка Андрея Исаева

Главное сегодня

Лавров напомнил Блинкену о постатейном ответе на предложения России
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет на территории Беларуси
Сергей Собянин: О распространении штамма "омикрон"
Депутаты Госдумы обсудили повестку дня весенней сессии
Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года
Песков: РФ настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом