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Рубрика: Культура

Юлия Рутберг выступит на фестивале ГМИИ "Январские вечера"

Текст: Наталья Соколова
По аналогии с "Декабрьскими вечерами" ГМИИ им. А.С.Пушкина вновь проведет детский фестиваль "Январские вечера" с 23 по 30 января совместно с Московской средней специальной музыкальной школой имени Гнесиных.
Фото: Предоставлено пресс-службой ГМИИ им.А.С.Пушкина Фото: Предоставлено пресс-службой ГМИИ им.А.С.Пушкина
Фото: Предоставлено пресс-службой ГМИИ им.А.С.Пушкина

Открытие фестиваля пройдет в Малом зале Московского концертного зала "Зарядье". В программе - сказка "Двенадцать месяцев" в исполнении народной артистки России, актрисы Вахтанговского театра Юлии Рутберг. Сказку сопровождает музыка Дворжака, Шумана, Пьяццоллы и Чайковского. Английский текст к музыке Чайковского написал рок-вокалист Саша Виста, композитор, экс-артист театра "Ленком" в составе группы "Аракс". Также на сцену выйдут музыканты оркестра "Гнесинские виртуозы" под управлением Михаила Хохлова. Сказку украсит видеоряд из нескольких сотен иллюстраций, созданных детьми-художниками из разных городов России. Конкурс детских рисунков-иллюстраций к сказке - большой этап подготовки фестиваля. В этот раз для "12 месяцев" было прислано более 550 рисунков из разных городов России. На их основе создали красочный видеоряд к сказке, а лучшие рисунки опубликованы в буклете фестиваля.

Фото: Пресс-служба Крымского государственного ТЮЗа.
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"Чайковский предлагает удивительный музыкальный материл для создания текстовых образов, работать с его невероятной музыкой - всегда огромное наслаждение, - говорит Саша Виста. - А английский текст переносит ее в современный контекст, лишая налета академичности, и, тем самым, приближая ее к современному слушателю, особенно к молодежи. Произведения, которые мы записали с оркестром под управлением Михаила Хохлова, звучат как номера лучших мировых мюзиклов. По сути, Чайковский в сочетании с английским текстом - это идеальный мюзикл".

Творческая мастерская "Рисуем музыку" откроется 26 января в Школе акварели Сергея Андрияки и 27 января в Мемориальной квартире Святослава Рихтера.

В Центре эстетического воспитания "Мусейон" 28 января состоится премьера спектакля "По страницам русской жизни XIX века". Актеры музыкального театра детской школы имени Гнесиных "Солнечный ГНОМ" представят постановку в жанре водевиля по мотивам произведений Островского, Гоголя, Чехова.

Кстати

Фестиваль искусств "Январские вечера" был основан в 2007 году в Москве Пушкинским музеем и музыкальной школой им. Гнесиных. Сегодня он проходит не только в Москве, но и во многих городах России, в том числе Оренбурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других. Художественный руководитель - заслуженный деятель искусств России, директор МССМШ им. Гнесиных Михаил Хохлов.

Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк

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