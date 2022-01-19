Изменились размер выплаты по больничному и порядок ее начисления

В 2022 году изменился максимальный и минимальный размер выплаты по больничному, а также порядок ее начисления.

Максимальная выплата по больничному в 2022 году составляет 2572 рубля 60 копеек в день

То есть если человек болел 14 дней, то предельный размер пособия, на который он может рассчитывать, составит 36 016 рублей 40 копеек, что на 1936 рублей 90 копеек больше, чем в прошлом году. Выплата облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), значит, от этой суммы нужно отнять 13%, после чего на руки человек получит 31 334 рубля 26 копеек.

Поскольку выплата по больничному зависит от суммы заработной платы и страхового стажа работника, то на максимальное пособие могут рассчитывать те, у кого зарплата выше 78 тысяч рублей в месяц, а страховой стаж больше восьми лет. Если зарплата меньше, а страховой стаж такой же, то работник получит выплату, рассчитанную исходя из 100% размера среднего заработка.

При страховом стаже от 5 до 8 лет размер выплаты по больничному составит 80% от среднего заработка, а при страховом стаже до 5 лет - 60%. В 100%-м размере независимо от страхового стажа работника оплачиваются больничные по уходу за детьми до семи лет включительно.

Минимальная выплата по больничному в 2022 году составляет 456 рублей 66 копеек в день

Минимальный размер больничного рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), в этом году это 13 890 рублей. Сумма выплаты по бюллетеню за месяц не может быть меньшей. В день получается 456 рублей 66 копеек. Она рассчитывается так: МРОТ умножается на 24 месяца (так как расчетный период для среднего заработка - два года) и делится на 730 дней.

Получается, что минимальное пособие за две недели больничного составит 6393 рубля 24 копейки, а с учетом вычета НДФЛ получится 5562 рубля 12 копеек. В таком размере его получат работники, у которых страховой стаж менее шести месяцев или, например, средний заработок оказался ниже МРОТ.

Минимальное пособие по больничному начисляется с учетом районного коэффициента, а если сотрудник работает на условиях неполного рабочего дня, выплата рассчитывается пропорционально его продолжительности.

Для расчета размера пособия можно поменять периоды, за которые учитывается доход

Выплата по больничному рассчитывается исходя из среднего заработка работника за два календарных года. Однако два года или один год этого расчетного периода теперь можно заменить, если сотрудница в это время находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком. Замена лет возможна только по заявлению работника и если это приведет к увеличению размера пособия.

Перерасчет пособий по временной нетрудоспособности возможен только для страховых случаев, наступивших после 1 января 2022 года, годы можно менять на непосредственно предшествующие.

Выплаты по больничному теперь начисляются проактивно

Пособие по временной нетрудоспособности теперь начисляется автоматически по факту закрытия листка нетрудоспособности. Его напрямую работнику переведет Фонд социального страхования без отвлечения средств работодателя. Заявлений на выплату не требуется, деньги поступят сразу после того, как отметка о закрытии листка нетрудоспособности появится в информационной системе Фонда социального страхования. В ней теперь в обязательном порядке размещаются все больничные, которые с 1 января этого года врачи обязаны оформлять в электронном виде.