Как будет работать метавселенная Facebook

Компания Meta (бывшая Facebook) подала в патентное ведомство США сразу несколько заявок, описывающих принципы работы собственной метавселенной (цифрового мира, объединяющего три реальности: виртуальную, дополненную и физическую), сообщает Financial Times.

В метавселенной будет работать виртуальный магазин, где пользователи смогут приобрести различные товары. Например, в магазине Meta будут продаваться копии реально существующих объектов в физическом мире.

Некоторые патенты описывают взаимодействие человека со шлемом виртуальной реальности, который является обязательным условием для попадания в метавселенную Марка Цукерберга. Гарнитура сможет отслеживать мимику пользователя, а датчики на теле - его движения. Один из патентов представляет собой "репликатор кожи". На просьбу журналистов прокомментировать поданные патенты, в Meta ответили, что "патенты не всегда охватывают технологии, используемые в наших продуктах".

"Планы Меtа вполне осуществимы, но в долгосрочной перспективе. Все будет зависеть от огромного количества факторов: от современных технических возможностей и поиска квалифицированных кадров, которые будут реализовывать эти планы, до политических рисков (государства могут начать ограничивать работу метавселенной, если она приведет к росту мошенничеств). Также важно, насколько доступной будет эта разработка для широкого круга пользователей. Поэтому на разработку первой версии может уйти от 5 до 15 лет", - говорит Иван Самойленко, управляющий партнер B&C Agency.

По мнению Евгении Лампадовой, основателя коммуникационного агентства "ЛАМПА", создание метавселенной поможет компании удержать аудиторию и привлечь более молодых пользователей.

Meta планирует тратить на разработку метавселенной 10 млрд долларов ежегодно.