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23.01.2022 07:00
Рубрика: Экономика

Как научить детей пользоваться банковскими картами

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Неделя № 11(8659)
Банки все чаще предлагают оформить банковские карты еще и на детей. Нужно помнить, что все карты для детей в возрасте до 14 лет оформляются только на родителей или законных представителей с привязкой к банковскому счету этих взрослых. Соответственно, взрослый человек имеет доступ ко всем операциям ребенка по карте. Это довольно разумный шаг, потому что сохранность денег на карте, как правило, выше, чем для наличных.
Начиная с 14 лет родители уже не могут устанавливать ограничения по тратам с "детской" карты. Фото: GettyImages Начиная с 14 лет родители уже не могут устанавливать ограничения по тратам с "детской" карты. Фото: GettyImages
Начиная с 14 лет родители уже не могут устанавливать ограничения по тратам с "детской" карты. Фото: GettyImages

Если карту украдут или она потеряется, ее в любой момент можно заблокировать, а затем перевыпустить. Кроме того, если мошенники физически получат доступ к детской карте, они не смогут управлять счетом, к которому она привязана. Это тоже важный фактор для принятия решения, говорит замруководителя Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Горелик.

Фото: iStock
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По мнению эксперта, открыть карту ребенку можно, уже когда он пошел в первый класс: это хороший способ понять, что такое деньги, научиться следить за тратами и формировать накопления. Родителям важно объяснить ребенку основы финансовой безопасности при использовании карты и грамотно выставить денежные лимиты. Рассказать, что карта - это не волшебная палочка, исполняющая любые желания, а деньги, заработанные взрослыми членами семьи, только в "пластиковом формате", говорит Горелик.

Обязательно проговорить с ребенком еще одно важное правило финансовой безопасности: не передавать карту не только малознакомым людям, но и друзьям, а исключением могут быть только родители.

Далее стоит объяснить ребенку базовые правила цифровой гигиены. Например, что нельзя хранить в мобильном телефоне фотографии с реквизитами карты. Особенно если это ее оборотная сторона и там виден трехзначный CVV-код.

Логичное продолжение разговора - обсуждение грамотного подхода к покупкам и платежам в интернете. В принципе, любые проблемы, которые здесь могут возникнуть, решаются лимитами, которые могут установить родители: ограничить можно как расходы, так и снятие наличных и даже переводы денег на электронные кошельки или счета, отмечает Горелик. Но в дополнение важно обсудить необходимость не приобретать непонятные приложения, периодически проверять существующие подписки; аккуратно следить за тем, на каких сайтах делаются покупки.

Родителям не стоит бояться, что ребенок совершит критическую оплошность. Условия обслуживания детских карт действительно неплохо защищают владельцев счета от рисков. Наоборот, стоит дать ребенку возможность учиться на своих ошибках - к тому же в этом возрасте они хорошо запоминаются. Намного лучше набить первые шишки в младших классах, чем потерять деньги из-за безответственности, будучи подростком старше 14 лет. Дело в том, что после 14 лет карты оформляются непосредственно на ребенка, а родители уже не могут устанавливать ограничения трат по своему желанию. Даже в отделении банка с паспортом и свидетельством о рождении ребенка у родителей не получится снять с "детской" карты деньги или запросить выписку по операциям (это возможно только в присутствии ребенка). Поэтому лучше, чтобы ребенок начинал получать навыки по использованию карты в более раннем возрасте и под присмотром родителей.

Экономика Финансы Банки Общество Семья и дети

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