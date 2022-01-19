Как сельский учитель Андрей Трей выводит на научную орбиту своих учеников

В агрогородке Межисетки Могилевского района 30-летнего учителя географии Андрея Трея знает каждый. У него всегда есть ответ на самый каверзный вопрос любознательных земляков. А на уроках географа даже отъявленные "середняки" чувствуют себя первооткрывателями новых земель.

Путь в профессию начался для Андрея с познания местной географии. Родился на Витебщине, в деревне Парафьяново Докшицкого района. Когда ему исполнилось десять лет, семья переехала в Тишовку Могилевского района. Там, в пригородной деревне, была своя школа, но мама записала их с младшим братом Александром в городскую, расположенную на окраине. Так и ходили ежедневно за три километра туда и обратно, пока не получили аттестаты. После школы поступил на факультет естествознания Могилевского госуниверситета имени А.А. Кулешова.

- На пятом курсе, когда проходил практику в могилевской гимназии, понял, что хочу быть учителем, - говорит Андрей. - После окончания университета у меня был выбор: стать учителем географии или заняться научно-педагогической деятельностью. Долго не думал и выбрал первое.

Отличник, первый в списках на распределение, парень мог, конечно, остаться в Могилеве. Областной центр, карьерный рост, городские удовольствия… Но географы ведь в душе романтики, а не прагматики. И Андрей отправился в Межисетскую среднюю школу, за 12 километров от города, где и работает уже восьмой год. Здесь же, в агрогородке, и живет - на съемной квартире. Говорит, всем доволен и свою школу ни на что не променяет. В Межисетках, уверяет, учебный процесс поставлен ничуть не хуже, чем в городских гимназиях.

Ключик к ребятам удалось подобрать быстро.

- Как известно, дети непоседливые и любопытные. Стараюсь эти их качества направлять в нужное русло. Меньше занятий в кабинете - больше движения, практики, впечатлений, - делится профессиональными секретами Андрей.

Отличник, первый в списках на распределение, Андрей мог остаться в Могилеве. Но географы ведь в душе романтики, а не прагматики

Часто дает уроки на природе. Старшеклассников учит делать почвенные разрезы, с учениками младших классов изучает в поле биоразнообразие. Школа сотрудничает с геологическим музеем могилевского госуниверситета. Андрей возит туда ребят на экскурсии, чтобы увидели своими глазами, а не на картинках, горные породы, потрогали руками. На занятиях использует новые технологии, к примеру, элементы дополненной реальности. С помощью специальных приложений в телефоне ученики имеют возможность добавить в физический мир цифровые объекты, например повертеть виртуальный глобус. Не секрет, что сегодня многие дети зависают в гаджетах, и Андрей из этой "телефонной болезни" извлекает пользу. Дополнительные занятия - тренинги к олимпиадам - проводит в домашней обстановке: с чаепитиями, обсуждениями новостей.

Олимпиадники - это профессиональный конек Трея.

Три его ученика удостоены дипломов на заключительном этапе республиканской олимпиады и конкурса научных работ по географии, 11 дипломов привезли с областного этапа и не менее 50 - с районного. Андрей уверен, что подготовить олимпиадника можно не только из школьника с выдающимися способностями. Вот и Александр Шунько никогда не был отличником, но благодаря учителю увлекся географией, побеждал в различных конкурсах и олимпиадах, вышел на республиканский уровень. В этом году парень окончил школу, поступил на географический факультет БГУ, обучается по престижной специальности, связанной с космоаэрокартографией.

Об одном учитель жалеет: что сегодня географию почему-то относят к второстепенным предметам - ей отводят всего 1-2 урока в неделю в школах, а при поступлении в вузы вступительные испытания по географии предусмотрены разве что на профильных специальностях, да еще на факультетах, где готовят специалистов в сфере туризма. Вот и получается, что даже выпускники престижных вузов плохо ориентируются в географии своей страны, иногда с трудом представляют, где им придется работать по распределению.

Андрей надеется, что со временем его предмет все же займет достойное место в школьном расписании. А пока поднимает его престиж собственным примером. Осенью прошлого года стал лауреатом конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь". Активно сотрудничает с Могилевским областным институтом развития образования, дает мастер-классы - сейчас в связи с пандемией в основном онлайн.

Как истинный природовед и природолюб, отпуск Андрей предпочитает проводить в пеших и велосипедных походах по своему Могилевскому району. И обычно вместе с учениками, потому что не привык делить время на рабочее и личное.