Как живет Спасо-Евфросиниевский женский монастырь в Полоцке накануне юбилея

Если составить народный рейтинг самых посещаемых святынь на белорусской земле, то с большой долей вероятности возглавит его Спасо-Евфросиниевская обитель в Полоцке. Уникальное, намоленное место с эпохальной историей, интересной не только христианам, но и людям, увлекающимся историей. А она поистине богата и берет свое начало в XII веке. Накануне Нового года здесь побывал Госcекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Незабвенные дни

Житию преподобной Евфросинии, носившей в миру имя Предслава, в учебниках отведен целый параграф. Если пересказывать его кратко, то получается вот такая история. Предслава происходила из древнего княжеского рода, истоки которого восходят к святому равноапостольному Владимиру и Рогнеде. Родилась в начале XII века в семье полоцкого князя Георгия и княгини Софии. В отрочестве княжна читала Священное Писание и жития святых, прилежно училась. Но о замужестве и не думала, поэтому после совершеннолетия тайно от родителей ушла в монастырь, в котором в то время игуменьей была ее родная тетя. Предславу постригли в монахини и дали имя Евфросиния. Известно, что преподобная переписывала книги от руки, помогала нуждающимся, а вскоре отправилась в место, называемое Сельцо, создавать женскую обитель - ту самую, где и сегодня живут сестры. Талантливый зодчий Иоанн помог возвести каменный Спасский храм всего за 30 недель. А в 1161 году мастер Лазарь Богша изготовил напрестольный крест-ковчег, который содержал в себе великие святыни.

Одна из забот монастыря - нехватка трапезной и вместительной гостиницы для паломников. Это важно, ведь сюда приезжают тысячи туристов...

Он, как гласит история, был утерян во время Великой Отечественной войны, а копию изготовил белорусский ювелир Николай Кузьмич в 1997-м. Что же касается преподобной, то перед смертью она совершила паломничество на Святую Землю, где ее и погребли. В 1187 году, когда Иерусалим захватил египетский султан Салах-ад-Дин, христиане покинули Святую Землю и забрали с собой нетленные мощи полоцкой княжны. Святыню не удалось доставить в Полоцк, и ее перенесли в Киево-Печерскую лавру. В Дальних пещерах этой древней обители мощи почивали более семи столетий: вернули их в полоцкий монастырь только в 1910-м, во времена царствования императора Николая II.

Уникальные фрески

Территория женской обители поражает красотой и величием: все это, конечно, благодаря труду насельниц. Кроме Спасо-Преображенского храма здесь расположены еще два - Свято-Евфросиниевская церковь и Кресто-Воздвиженский собор (построен в 1897 году). В соборе находятся рака с нетленными мощами Евфросинии Полоцкой и воссозданный Крест преподобной. Вереница паломников к этим святыням не иссякает никогда. Просят о разном - здоровье, детях, решении семейных проблем. А сестры обители молятся об укреплении в вере. В соседнем же Свято-Евфросиниевском храме хранятся вериги преподобной Евфросинии - семикилограммовые железные цепи. Раньше их носили многие подвижники для умерщвления плоти и укрепления духа, но об этом, конечно, они умалчивали. Какие подвиги несут монашествующие сегодня, говорить тоже сложно, ведь многое совершается тайно. Ранний подъем, молитвы, послушания, посты, неуклонное исполнение монашеских правил - из всего этого состоит день насельниц обители. А главный принцип их жизни остается неизменным - смирение и послушание.

Что же до храма, построенного во времена преподобной, он пока закрыт для посещения паломниками. Все дело в том, что международная команда реставраторов вот уже несколько лет (в теплое время года) занимается раскрытием древних фресок, которыми украшены стены. На этом объекте как нигде видно слаженное сотрудничество экспертов России и Беларуси. Еще в конце лета, пока шла работа, нам удалось пообщаться с одним из специалистов. Художника-реставратора из Москвы зовут Дарья Скобцова. Она работает в Межобластном научно-реставрационном художественном управлении и на протяжении 14 лет каждое лето со своей небольшой командой приезжает в Полоцк - в буквальном смысле оживлять историю. Дарья нам поведала, что фрески, которыми покрыты внутренние стены храма, сделаны по заказу преподобной Евфросинии. Но с годами каноны менялись, и живопись, которая казалась не соответствующей современности, прятали под новым слоем штукатурки и красок. Так в XIX столетии в храме появились совершенно новые изображения - маслом. Задача реставраторов - убрать все поздние наслоения и достучаться своими молоточками и скальпелями до самых первых, с которых все и начиналось.

- Художники были темпераментные и экспрессивные, это видно по ликам святых, - убеждена Дарья. - У них высокий уровень квалификации - аналогии полоцким фрескам мы не находим ни на территории Древней Руси, ни на Балканах. Удивительно, как храм дошел до нас в таком состоянии, учитывая, что десяток церквей вокруг просто исчезли. Мы встретились с образцом искусства середины XII века - это настоящий шедевр. Интересен он и с точки зрения иконографии - план росписи, очевидно, составляла сама преподобная Евфросиния. В житии говорится, что она была невероятно эрудированной и образованной. Этим словам мы находим подтверждение и в росписях. Здесь представлены композиции, которые в других храмах найти почти невозможно, например сцены, связанные с монашеской жизнью. Получается, что фрески - это источник, который позволяет чуть больше узнать о преподобной: понять, какая литература была в ее распоряжении, какие святые служили для нее примером.

Монастырь сегодня

Лучше один раз его увидеть, чем сто раз прочитать. Приехать сюда может абсолютно каждый, сестры обители рады всем. В том числе и иностранным делегациям, которые нередко посещают монастырь. А перед новогодними праздниками в обители побывали Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В 2025 году Спасо-Евфросиниевскому монастырю исполнится 900 лет, и уже сейчас духовенство и светская власть задумываются, чем помочь обители к предстоящей знаковой дате. Одна из забот монастыря - нехватка трапезной и вместительной гостиницы для паломников. Это важно, ведь сюда ежегодно приезжают тысячи туристов. Госсекретарь рассказал, что пока конкретных проектов с Союзным государством нет, но первые шаги на пути к сотрудничеству уже сделаны.

- Мы самым тщательным образом изучим все заключения, которые дают реставраторы, архитекторы, те люди, кто сегодня работает над сохранением уникального наследия, которое сохранялось веками и нам даровано. И совершенно точно окажем помощь. Вариант системной поддержки обители должен быть найден, - пообещал Дмитрий Мезенцев. А еще признался, что впервые в полоцком монастыре. И подчеркнул, что для него как человека воцерковленного было большой честью побывать в святой обители, прикоснуться к мощам преподобной Евфросинии.

Это стало незабываемым моментом, который обязательно хочется повторить - уже со всей семьей.