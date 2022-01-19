Какие автомобили чаще всего угоняют в России и Беларуси

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в статистику угонов автомобилей - число таких преступлений в Союзном государстве снижается. Однако с постепенным открытием границ, предполагают эксперты, угонщики могут активизироваться.

Как в России

Снижение числа угонов автомобилей в России в 2021 году составило почти 30 процентов. Такую цифру озвучили в своем исследовании эксперты компании "АльфаСтрахование". Как подчеркивают эксперты, опрошенные "СОЮЗом", исследование, конечно же, не претендуют на полноту, так как фиксирует только число обращений по КАСКО в офисы конкретных компаний. Но "повышенный интерес" угонщиков к определенным маркам и моделям, а также общую динамику угонов можно оценить.

Так, лидерами по числу угонов стали Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander - 12 и 11 процентов соответственно. В пятерке самых угоняемых также KIA Rio, кроссоверы Sportage и Sorento. Шестая строчка рейтинга тоже за корейцем - на кроссовер Hyundai Tucson приходится пять процентов обращений за выплатой.

Оставшиеся позиции в первой десятке угонов занимают японские автомобили и немецкий Volkswagen Polo (восьмое место). На седьмом месте - Toyota Camry, на девятом - Toyota RAV 4, на десятом месте - Land Cruiser Prado.

Таким образом, половина популярных среди угонщиков марок приходится на автомобили южнокорейских брендов, японского концерна Toyota и популярной немецкой марки.

По данным МВД России, за 11 месяцев прошлого года зарегистрировано более 1,7 тысячи угонов автотранспорта, этот показатель меньше, чем в 2020 году. В ведомстве также отмечают, что раскрываемость угонов в прошлом году достаточно высокая, она составила 96 процентов.

Как рассказал наш эксперт по автомобилям Сергей Бургазлиев, присутствие в Топ-10 автомобилей южнокорейских и японских марок объясняется просто: эти марки наиболее популярные у российских автолюбителей. Их больше всего на рынке, отсюда и угоняются они чаще. Причем снижение числа угонов, по мнению эксперта, имеет не только "коронавирусную причину".

"У машины, угоняемой в России, три пути для "всплытия". Первый - оказаться с перебитыми номерами в южном регионе страны, второй - быть разобранной на зап­части, третий - "переехать" в страну бывшего СССР", - перечисляет Сергей Бургазлиев. Он отметил также, что в ушедшем году спрос на авто серьезно превышал предложение, народ активно пошел приобретать машины на вторичном рынке. Это тоже сказалось на активности угонщиков.

Как в Беларуси

Мотивы, по которым угоняют машины в Беларуси, разные, но преобладающий - быстро разобрать и продать на запчасти. "Спрятать" авто в Беларуси, перебив номера, практически невозможно. Все, как говорится, под контролем. Да и характеристики автопарка ("всего" порядка трех миллионов "легковушек" и их достаточно преклонный возраст) больше настраивают правонарушителей на то, чтобы угнанная машина побыстрее попала именно в разборку. Поэтому наиболее часто встречающиеся рекомендации для автовладельцев, которые регулярно озвучивает МВД Беларуси, таковы: поменять сигнализацию после покупки с рук и поставить авто на охраняемую стоянку с видеонаблюдением. "Статистика угонов в Беларуси гораздо позитивнее, так как найти угнанную машину в республике проще", - резюмирует российский эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

Какие авто чаще всего угоняют в Беларуси

По данным МВД Беларуси на начало 2020 года, чаще всего в республике угоняют автомобили производства ВАЗ, Volkswagen и Audi. Реже - Subaru, Saab, Porsche, Jeep, Dodge, Lancia. За 2019 год было угнано 596 авто, вернули владельцам 552 машины. Чаще других угоняют в Минской, Брестской и Гомельской областях, реже - в Витебской области.