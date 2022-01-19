Какие планы у госсекретаря США на переговоры в Киеве и в Женеве

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев и его запланированные на пятницу переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве покажут, насколько реально дальнейшее движение в диалоге по гарантиям безопасности между Москвой и Западом. Оценки первой серии встреч в Женеве-Брюсселе-Вене (10-13 января) в разных форматах звучали неоднозначные. С одной стороны, и Москва, и Вашингтон скептически комментировали их результаты. С другой, новые контакты все же планируются, а значит, есть пространство для обсуждения. Так, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что члены организации также готовы продолжить разговор, начатый на заседании Совета Россия-НАТО 12 января.

Но география поездки Блинкена, как и риторика американской администрации в целом, дают понять, что пока Москва и Вашингтон находятся все же на разных волнах. США продолжают сводить все обсуждения к Украине. В последние дни американские чиновники и пресса с новой энергией принялись убеждать себя и мир в неминуемой "российской агрессии" против Украины. На этот раз ее угроза якобы исходит с территории Беларуси, где российские военные готовятся к оперативным учениям вместе с белорусскими коллегами.

Судя по анонсированной госдепартаментом США публичной части программы, вояж Блинкена в Киев призван убедить всех в серьезности придуманной американцами угрозы и их готовности стеной стоять за Украину. Так, по данным CNN, США планируют выделить дополнительную военную помощь Киеву на 200 миллионов долларов. Кроме того, рассматриваются варианты поставок артиллерийских, противотанковых и противоракетных систем, а также боеприпасов. Наконец, Блинкен якобы согласует с американским посольством в Киеве план обеспечения безопасности дипломатов и их семей или даже их эвакуации на случай конфликта. Одновременно Вашингтон продолжает угрожать новыми санкциями России. По сведениям The Wall Street Journal, США планируют ввести рестрикции против нескольких лиц из ДНР и ЛНР. Впрочем, за закрытыми дверьми разговор может быть интереснее - ведь ранее администрация Байдена не раз давала понять, что считает Минские соглашения основой для урегулирования и, соответственно, может подтолкнуть Киев к исполнению своих обязательств.

Шоу в Киеве, очевидно, призвано задать тон переговорам с российской стороной в Женеве, которым предшествовал телефонный разговор Лаврова и Блинкена во вторник. Как рассказал на спецбрифинге чиновник администрации США, встреча призвана показать, что "дипломатия не мертва" в плане возможностей урегулирования конфликта на Украине. Лавров в разговоре призвал американских коллег "перестать тиражировать спекуляции" о якобы готовящейся "российской агрессии" на Украине, а вместо этого, если уж говорить о дипломатическом решении, "заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения.

Шоу в Киеве, очевидно, призвано задать тон переговорам с российской стороной в Женеве

Для России повестка переговоров о гарантиях безопасности гораздо шире, чем украинская тематика, поэтому Лавров напомнил Блинкену, что в Москве ждут "скорейшего" письменного ответа Вашингтона на свои предложения.

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты двух документов - по гарантиям безопасности между Россией и США, а также по мерам обеспечения безопасности России и членов НАТО. При этом бросается в глаза активность Великобритании. В МИД Соединенного Королевства ситуацию вокруг Украины назвали своим "приоритетом". По данным агентства Bloomberg, ведомство готовится к некоему "кризисному режиму" работы из-за якобы возможной эскалации конфликта. При этом Лондон пытается разжечь соблазн Киева к применению военной силы. Замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи рассказал о передаче ВСУ нескольких тысяч противотанковых управляемых ракет, доставленных военно-транспортными самолетами. Ранее в министерстве заявляли, что вместе с вооружениями на Украину отправлена группа британских военнослужащих, которые будут инструктировать украинских солдат.

Солдаты ВСУ принимают британский "подарок" из нескольких тысяч противотанковых ракет. Остается только гадать, как это соотносится с призывами Запада к дипломатическому урегулированию. Фото: REUTERS

Взгляд из Киева

Несмотря на то, что официально ни МИД, ни офис Зеленского свои ожидания от визита главы госдепа не озвучивали, в украинских СМИ хватает инсайдов и высказываний "источников" по этому поводу.

Все они сходятся на том, что ничего хорошего для Украины еще недавно желанный гость с собою не привез. "На Банковой (офис президента. - "РГ") все больше в ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы.

У Владимира Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации", - цитирует издание "Страна" анонимного собеседника в дипломатических кругах. Вероятно поэтому в этот раз главу госдепа вопреки украинскому обычаю встречали у трапа без почетного караула, красной дорожки и хлеба с солью.

В то время как в представлении западных СМИ "вторжение России на Украину" уже практические произошло, в самой стране, ее СМИ и экспертном сообществе ничего подобного не замечают. Мифическая "украинско-российская война" вообще не находится на первом месте общественного внимания и полосах газет.

В последнюю неделю главная тема ток-шоу и аналитических публикаций - возвращение Петра Порошенко, далее следует плачевная ситуация в экономике - подорожание продуктов, услуг ЖКХ и заметная девальвация гривны. На третьем месте обсуждение диалога России и Запада в целом и применительно к Украине.

При этом даже отъявленные "ястребы" не выказывают в этих дискуссиях былого победного задора, и не вспоминают про еще недавно модную в этих кругах идею контрудара по Кубани и Воронежу.

Уныние в прослойке отъявленных патриотов усилилось после того, как главный воинствующий оптимист офиса Владимира Зеленского, регулярно озвучивавший бредовые наступательные планы и угрозы в адрес России - скандальный Алексей Арестович, объявил о своем уходе из президентской команды.

Уходя, он высказал разочарование в президентском окружении, западных союзниках, и украинском обществе, не готовом, по его словам, эффективно бороться за независимость, и потому ее недостойном.

Об отсутствии боеготовности проговорился даже главком ВСУ Валерий Залужный. "Я понимаю, что получить военную помощь или привлечь НАТО к операциям на территории Украины невозможно. Это понимают все, и не только военнослужащие", - заявил он в интервью агентству "Укринформ", и призвал Брюссель политическими методами не допустить увеличения "российской группировки" до миллиона человек. Прозвучало это как вопль о нежелании воевать в реальности, к чему, по всей видимости, его подталкивают западные партнеры.

Даже сообщение о прибытии на Украину отряда канадского спецназа из "перемоги" ожидаемо превратилось в "зраду". Потому что мелким шрифтом в полетном задании значилась подготовка к эвакуации дипломатов. "Это тревожный сигнал от страны, которая до этого гордо называла себя союзником и обещала поддерживать наше государство до конца. Но уже при первой угрозе канадцы зашевелились и начали паковать чемоданы", - взбудоражил патриотическое сообщество известный неонацист, один из лидеров запрещенного в РФ "Нацкорпуса" Сергей Тамарин.

Тем временем Печерский районный суд Киева избрал экс-президенту Украины Петру Порошенко в качестве меры пресечения по делу о госизмене всего лишь "личное обязательство". Это самая легкая из возможных мер, даже не подписка о невыезде. Фактически Порошенко остается на свободе и может перемещаться по стране без каких либо ограничений, и обязуется лишь являться в суд по повестке.

Подготовил Петр Лихоманов