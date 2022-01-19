"Казино Авроры" с росписью Караваджо не сумели продать на аукционе

Фиаско завершились онлайн-торги по историческому зданию, известному как "Казино Авроры". Внутри одной из самых красивых римских вилл находится единственная потолочная роспись великого Караваджо, изображающая Юпитера, Нептуна и Плутона, а также фреска Гверино. Шестиэтажный объект был выставлен на аукцион по решению суда.

Ожидалось, что "Казино Авроры", чья стартовая цена составляла 471 миллион евро, станет самой дорогой недвижимостью, которую когда-либо продавали с молотка. В разные годы на вилле побывало огромное количество выдающихся личностей - от Галилео Галилея до фотографа из США Анни Лейбовиц. Несмотря на интерес со стороны иностранных покупателей, среди которых, по сообщениям местных СМИ, были заявлены американский филантроп Билл Гейтс и султан Брунея, здание не нашло покупателя. Вполне вероятно, что состоятельных людей смутил общий объем инвестиций - кроме аукционной стоимости новому владельцу придется потратить на восстановление объекта еще около 11 миллионов евро.