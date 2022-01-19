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19.01.2022 13:28
Рубрика: Власть

Командующий: Миротворческий контингент ОДКБ справился с миссией в Казахстане

Текст: Александр Степанов
В Казахстане миротворцы ОДКБ выполнили свою задачу на высоком профессиональном уровне. Как сообщил командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков, миротворческая операция на территории республики Казахстан завершена.

По его словам, контингент миротворческих сил от пяти стран справился с поставленными задачами​​​, миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. "В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации", - подчеркнул Сердюков. Он отметил, что сегодня в пункты постоянной дислокации возвращаются последние подразделения. "Я желаю народу Казахстана мира и процветания", - сказал командующий.

Как ранее сообщалось, четыре самолета ИЛ-76 с миротворцами вылетели 19 января из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Казахстан Международные организации ОДКБ Массовые беспорядки в Казахстане

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