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19.01.2022 18:58
Рубрика: Экономика

Компания Sony начала прямые продажи PS5 на своем сайте

Текст: Олег Капранов
Компания Sony приняла решение организовать прямые продажи дефицитных консолей PS5 для покупателей из Европы непосредственно на своем официальном сайте. Сделано это для борьбы с перекупщиками и накруткой цен.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

У участников рынка есть серьезные сомнения в том, что эта мера способна исправить ситуацию с ажиотажным спросом на новинку.

Фото: Скриншот YouTube
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Для того, чтобы оставить заявку на приобретение дефицитной приставки, нужно зарегистрироваться на сайте PlayStation. Затем сотрудники компании выберут случайных пользователей и вышлют им на почту электронный "талон" и информацию о возможности оплатить и получить свою консоль. Как сообщается, таким образом Sony намерена реализовывать названную приставку, минуя посредников в лице сетевых магазинов.

"У нас будет ограниченное количество консолей PS5, доступных клиентам для покупки напрямую с сайта PlayStation", - уточнили в корпорации. Новый способ приобрести геймерское устройство в настоящий момент актуален только для жителей США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Представители Sony уточнили, что регистрация в программе не гарантирует, что каждый участник получит приглашение. В рамках специальной акции пользователь сможет приобрести только один экземпляр приставки.

В России и многих других регионах приобрести приставку Sony официальным способом можно только в партнерских магазинах.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, инициатива Sony никак существенно не повлияет на доступность консоли для потребителей, так как спрос на нее значительно превышает предложение и покупатели готовы на переплату и даже на покупку устройства на вторичном рынке.

"Из-за ковидных ограничений наблюдается нехватка сырья и комплектующих, нестабильное производство, перебои с поставками. На этом фоне образуется прослойка перепродавцов, зарабатывающих на перехвате и перепродаже товара, поступающего в розничные сети. Прямые продажи с официального сайта глобально не повлияют на проблему с дефицитом и, к сожалению, не гарантируют 100% защиты от спекулянтов", - сообщил Соколов "РГ".

По словам эксперта, несмотря на то, что сегодня крупные российские сети, такие как М.Видео, Ситилинк, DNS и другие, реализуют консоли только зарегистрированным пользователями и только по одной в руки, большое число консолей перепродаются затем на вторичном рынке. В этой ситуации продажа консолей в бандлах с теми или иными аксессуарами или играми является одним из способов усложнения спекулятивных схем.

Фото: Ubisoft
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Механика прямых продаж производителем через интернет с целью сокращения издержек покупателей и снижения зависимости от торговых сетей, очень популярна в различных отраслях. В частности компания Tesla предлагает такую услугу в тех американских штатах, где отказ от услуг дилера разрешен законодательством. Автомобиль можно выбрать на сайте, оплатить, после чего покупку доставят по указанному адресу. В России целый ряд производителей электроники, таких как Samsung, Huawei, Asus, Honor и ряд других, продают свои новинки через собственные интернет-магазины. А компания Hyundai запускала сервис прямых продаж на своем российском сайте, но некоторое время спустя он был свернут. В феврале 2021 года стало известно, что против прямой продажи автомобилей выступили российские автодилеры. Они направили в свою профильную ассоциацию (РОАД) просьбу урегулировать ситуацию с онлайн-продажей автомобилей. Еще одной мерой стало обращение в ФАС.

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