Компания Sony начала прямые продажи PS5 на своем сайте

Компания Sony приняла решение организовать прямые продажи дефицитных консолей PS5 для покупателей из Европы непосредственно на своем официальном сайте. Сделано это для борьбы с перекупщиками и накруткой цен.

У участников рынка есть серьезные сомнения в том, что эта мера способна исправить ситуацию с ажиотажным спросом на новинку.

Для того, чтобы оставить заявку на приобретение дефицитной приставки, нужно зарегистрироваться на сайте PlayStation. Затем сотрудники компании выберут случайных пользователей и вышлют им на почту электронный "талон" и информацию о возможности оплатить и получить свою консоль. Как сообщается, таким образом Sony намерена реализовывать названную приставку, минуя посредников в лице сетевых магазинов.

"У нас будет ограниченное количество консолей PS5, доступных клиентам для покупки напрямую с сайта PlayStation", - уточнили в корпорации. Новый способ приобрести геймерское устройство в настоящий момент актуален только для жителей США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Представители Sony уточнили, что регистрация в программе не гарантирует, что каждый участник получит приглашение. В рамках специальной акции пользователь сможет приобрести только один экземпляр приставки.

В России и многих других регионах приобрести приставку Sony официальным способом можно только в партнерских магазинах.

По словам президента АКИТ Артема Соколова, инициатива Sony никак существенно не повлияет на доступность консоли для потребителей, так как спрос на нее значительно превышает предложение и покупатели готовы на переплату и даже на покупку устройства на вторичном рынке.

"Из-за ковидных ограничений наблюдается нехватка сырья и комплектующих, нестабильное производство, перебои с поставками. На этом фоне образуется прослойка перепродавцов, зарабатывающих на перехвате и перепродаже товара, поступающего в розничные сети. Прямые продажи с официального сайта глобально не повлияют на проблему с дефицитом и, к сожалению, не гарантируют 100% защиты от спекулянтов", - сообщил Соколов "РГ".

По словам эксперта, несмотря на то, что сегодня крупные российские сети, такие как М.Видео, Ситилинк, DNS и другие, реализуют консоли только зарегистрированным пользователями и только по одной в руки, большое число консолей перепродаются затем на вторичном рынке. В этой ситуации продажа консолей в бандлах с теми или иными аксессуарами или играми является одним из способов усложнения спекулятивных схем.

Механика прямых продаж производителем через интернет с целью сокращения издержек покупателей и снижения зависимости от торговых сетей, очень популярна в различных отраслях. В частности компания Tesla предлагает такую услугу в тех американских штатах, где отказ от услуг дилера разрешен законодательством. Автомобиль можно выбрать на сайте, оплатить, после чего покупку доставят по указанному адресу. В России целый ряд производителей электроники, таких как Samsung, Huawei, Asus, Honor и ряд других, продают свои новинки через собственные интернет-магазины. А компания Hyundai запускала сервис прямых продаж на своем российском сайте, но некоторое время спустя он был свернут. В феврале 2021 года стало известно, что против прямой продажи автомобилей выступили российские автодилеры. Они направили в свою профильную ассоциацию (РОАД) просьбу урегулировать ситуацию с онлайн-продажей автомобилей. Еще одной мерой стало обращение в ФАС.