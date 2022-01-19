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19.01.2022 05:20
Рубрика: В мире

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 05:03 мск среды.

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На этот раз на низкую околоземную орбиту будут выведены 49 аппаратов, передает ТАСС. Отмечается, что для используемой в запуске первой ступени Falcon 9 это уже десятый полет в космос. Планируется, что ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Сеть Starlink - это почти 11 тысяч спутников. Ввод их в эксплуатацию обойдется в 10 миллиардов долларов. Клиенты компании получат широкополосный интернет со скоростью 1 гигабит в секунду (что соответствует стандарту 5G) в любой точке планеты. Нынешний запуск стал 36-м по счету, всего же с мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту около двух тысяч микроспутников.

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