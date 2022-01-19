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19.01.2022 18:39
Рубрика: Власть

КПРФ внесла в Думу проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР

Текст: Татьяна Замахина
Фракция КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму проект постановления о признании независимости самопровозглашенных республик юго-востока Украины.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Коммунисты в этом документе предлагают Госдуме официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть этот вопрос.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Кроме того, в компартии считают целесообразным безотлагательно провести переговоры с руководством республик в целях создания правовой основы их отношений с Россией.

Депутаты в качестве аргумента указали, что в республиках уже построены демократические органы со всеми атрибутами легитимной власти.

В случае принятия Госдумой, согласно проекту, документ предлагается направить президенту и опубликовать.

КПРФ считает такой шаг морально оправданным и необходимым для региональной стабильности. Авторы привели данные о том ООН, что за время конфликта уже погибли более 10 тыс. жителей ЛНР и ДНР, более 50 тыс. ранены.

Фото: iStock
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Внося в Думу этот проект, коммунисты исполняют предвыборную программу, где был такой пункт.

Между тем, такие документы предварительно должны рассматриваться комитетами Думы по международным делам и по делам СНГ, однако их позиция не представлена, отметили в правовом управлении Госдумы.

В Кремле пока не видели проект обращения депутатов. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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