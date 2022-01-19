КПРФ внесла в Думу проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР

Коммунисты в этом документе предлагают Госдуме официально обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть этот вопрос.

Кроме того, в компартии считают целесообразным безотлагательно провести переговоры с руководством республик в целях создания правовой основы их отношений с Россией.

Депутаты в качестве аргумента указали, что в республиках уже построены демократические органы со всеми атрибутами легитимной власти.

В случае принятия Госдумой, согласно проекту, документ предлагается направить президенту и опубликовать.

КПРФ считает такой шаг морально оправданным и необходимым для региональной стабильности. Авторы привели данные о том ООН, что за время конфликта уже погибли более 10 тыс. жителей ЛНР и ДНР, более 50 тыс. ранены.

Внося в Думу этот проект, коммунисты исполняют предвыборную программу, где был такой пункт.

Между тем, такие документы предварительно должны рассматриваться комитетами Думы по международным делам и по делам СНГ, однако их позиция не представлена, отметили в правовом управлении Госдумы.

В Кремле пока не видели проект обращения депутатов. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.