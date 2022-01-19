Макрон заявил о необходимости развития диалога с Россией

Европейский союз должен развивать диалог с Россией, это в интересах коллективной безопасности на континенте. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Европарламенте.

"Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности в диалоге с Россией", - отметил Макрон. "Диалог с Россией я отстаиваю на протяжении многих лет. Необходимость этого нам диктует наша история и наша география", - подчеркнул президент Франции. По его словам, этот диалог велся многие годы, и его просто необходимо восстановить.

Как напомнил французский лидер, Париж и Берлин несколько месяцев назад предлагали вернуться к диалогу с РФ, но другие страны ЕС их не поддержали. "Вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель мы пытались побудить к восстановлению диалога Европы с Россией, но к нам не прислушались. Я об этом сожалею", - отметил Макрон.

"Нам нужен открытый и честный диалог с Россией, чтобы исключить дестабилизацию и манипуляции", - подчеркнул французский президент. По его словам, Европа должна построить систему коллективной безопасности вместе с Россией на основе тех правил, что были выработаны 30 лет назад. "В ближайшие недели мы должны завершить европейские предложения, касающиеся построения нового порядка безопасности и стабильности​​​. Мы должны их выработать между европейцами, разделить их с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией", - отметил Макрон.