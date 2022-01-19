Макрон заявил в Европарламенте о необходимости диалога с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что Запад и Россия должны вести диалог.

"Этот диалог я защищаю на протяжении нескольких лет. Он не опция, потому что нашу историю и географию изменить нельзя", - приводит РИА Новости слова Макрона в ходе выступления в Европарламенте, когда французский президент рассказал о приоритетах председательства Парижа в ЕС. Эта миссия сроком 6 месяцев началась 1 января.

Макрон также сообщил, что вскоре должны быть подготовлены европейские предложения, касающиеся построения нового порядка безопасности и стабильности.

"Мы должны их выработать между собой, разделить их с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить для переговоров с Россией", - заявил он.

Кроме того, Париж намерен предложить реформу Шенгенской зоны. Необходимость преобразований, по его словам, связана с обострением миграционной проблемы в Европе, уточняет ТАСС.