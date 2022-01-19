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19.01.2022 14:05
Рубрика: Культура

Манижа стала лицом программы по поддержке женщин в Spotify

Текст: Александр Алексеев
Российская певица Манижа, участвовавшая в "Евровидении"-2021, теперь еще и флагман международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal стримингового сервиса Spotify. Ее портрет появился на билборде, размещенном на стене небоскреба одной из главных площадей Нью-Йорка - Таймс Сквер. А на Spotify и в социальных сетях снова активно слушали песни Манижи.
Фото: instagram.com/manizha Фото: instagram.com/manizha
Фото: instagram.com/manizha
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Участие Манижи в "Евровидении" обошлось более чем в 10 млн рублей

Именно "Евровидение" во многом и способствовало такому успеху. Песня Russian Woman ("Русская женщина") в исполнении Манижи, родившейся в Таджикистане, но ставшей россиянкой и любящей нашу страну, в Роттердаме-2021 не заняла высокого места. Оказалась лишь девятой (из 26-ти), но запомнилась: использованием русской фольклорной мелодики, нарядом певицы, частично наследующим народным традициям, и в то же время актуальным и модным для музыкальной Европы звуком, веяниями R&B и этники.

Но не меньше, чем песня запомнилась европейцам и сама Манижа - уже не как артистка, а как личность.

Певица много и открыто общалась в Роттердаме кулисами с журналистами и зрителями. Рассказывала о своей судьбе, переезде в Россию, любви к нашей стране и участию в программах помощи людям, переезжающим в нее, а также о своей борьбе за права женщин. Была при этом искренней, доброжелательной и во время конкурса в СМИ появлялись интервью с Манижей.

И вот теперь - новая ступень в признании "новой русской", после того, как очередная премьера Манижи - англоязычная Now or Never была высоко оценена зарубежными экспертами. В частности теми, что работают в программе Equal - кампании в поддержку женщин в музыкальной индустрии.

Эта кампания была создана чуть меньше года назад, в честь Международного женского дня. Сегодня в ней участвуют около 50 стран. А Equal Global теперь регулярно создает флагманский с песнями исполнительниц со всего мира, поддерживая женщин-созидателей.

То есть тех, кто сохраняет свою индивидуальность, креативен, не подстраивается под хайпы, и самостоятельно пишет музыку или тексты песен, высказывая в них свои умные и самобытные мысли. И при этом - действует не по шаблонам или в угоду моде, а создает современную музыкальную культуру.

Манижа, безусловно, одна из таких.

Ныне эта российско-таджикская певица и автор песен, также - посол доброй воли Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

В ответ на обретение нового статуса, она сообщила, что гордится им, поскольку "программа Equal означает признание многообразия таланта и индивидуальности исполнителей".

Кстати

Среди тех, кто тоже замечен в плейлистах Global Equal, есть и другие россиянки: Полина Гагарина, Алена Швец, Zivert.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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