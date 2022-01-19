МИД Казахстана: Вооруженные участники беспорядков говорили на других языках

Вооруженные участники беспорядков в городах Казахстана общались между собой ни на казахском и ни на русском языках, заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди по результатам опросов очевидцев трагических событий. Провокаторы и погромщики общались "на других азиатских языках", отметил министр в ходе пресс-конференции.

"Многие мои друзья, которые живут в Алма-Ате, а также наши послы, которые стали там очевидцами, звонили мне и сообщали, что среди вооруженных нападающих было много тех, кто говорил на казахском с сильным акцентом, что показывает, что они не являлись носителями языка, - передает РИА Новости слова министра. - Некоторые раненные из их числа были в больницах и доктора говорили, что они не говорили ни на казахском, ни на русском. То есть они говорили на других азиатских языках".

Ранее неоднократно сообщалось об участии в беспорядках исламских радикалов.