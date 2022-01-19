Михаил Мишустин: В России возрождаются традиции семейного бизнеса

В России возрождаются традиции семейного бизнеса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным Торгово-промышленной палаты, примерно три четверти малых и средних компаний России - именно семейные предприятия, которые достигли серьезного уровня благодаря упорному труду всех членов семей, подчеркнул глава правительства, выступая на форуме семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия".

Фамильные предприятия являются основой экономик многих стран, обеспечивая до 70-90 процентов годового глобального валового внутреннего продукта и 50-80 процентов занятости. Из них со временем выросли некоторые крупные корпорации. У нас ситуация несколько отличается, заметил премьер, но постепенно традиции семейного бизнеса возрождаются.

Как и вся экономика, сектор малого и среднего предпринимательства России в период коронавируса переживал не самые лучшие времена, но постепенно он восстанавливается после нескольких волн пандемии. "В реестре субъектов МСП зарегистрировано свыше миллиона вновь созданных в 2021 году предприятий. То есть на 20 процентов больше, чем на начало прошлого года. Это говорит о том, что деловая активность возобновляется", - заявил Михаил Мишустин.

Правительство системно занимается вопросами, которые волнуют небольшие компании. Продолжится господдержка, прежде всего в рамках профильного национального проекта. На его реализацию в бюджете 2022 года заложено около 65 миллиардов рублей. Больше половины, уточнил премьер, пойдет на льготное кредитование.

Большинство семейных предприятий относятся к малому и среднему бизнесу

Кабинет министров сохранит льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. В 2021 году всем МСП снизили их размер с части зарплат, которая превышает МРОТ, - с 30 до 15 процентов. "Это решение позволило малому и среднему бизнесу в прошлом году сэкономить около 480 миллиардов рублей", - подчеркнул Мишустин.

Из других мер поддержки, задействованных на волне пандемии, премьер-министр выделил программу "ФОТ 2.0". Компаниям, сохранившим занятость, списали более 430 миллиардов рублей. На смену ей пришла программа "ФОТ 3.0", кредит по которой можно было получить до конца прошлого года.

Михаил Мишустин осмотрел выставку форума: послушал истории некоторых семейных предприятий, посмотрел их продукцию, даже покормил морковью козу, - а потом пообщался с предпринимателями об их проблемах. Ему, в частности, рассказали, как одну компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей за то, что в ходе проверки было выявлено, что "мыло не записали в отдельную карточку". Глава правительства назвал это ерундой и пообещал разобраться с конкретным случаем. "Мы не должны этого допускать", - подчеркнул он. "Когда такие случаи бывают, вы же сами понимаете, что в этом смысле все зависит от конкретного человека. У такой проблемы есть фамилия, имя, отчество. С этим надо бороться", - сказал Мишустин.

Премьер призвал вообще сводить к минимуму бюрократию в отношении предпринимателей, когда узнал, сколько надо сдать отчетности для получения сельхозгрантов. Мишустин заметил, что в Госдуму уже внесли изменения в закон о развитии сельского хозяйства, чтобы для доступа к господдержке не требовалось каждый раз заполнять огромное количество форм. А минсельхоз разрабатывает информационную цифровую систему, которая должна все формальные процедуры перевести в электронный вид.

Этот призыв относится и к малым торговым фирмам, к которым, сетовали предприниматели, применяются повышенные требования.

"По малым формам торговли зарегулированность должна уходить", - согласился Михаил Мишустин. Он сообщил, что полномочия по утверждению порядка организации рынков будут переданы регионам, так как в каждом есть своя специфика. Кроме того, таким предприятиям практически вдвое снизят размеры штрафов.