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19.01.2022 22:10
Рубрика: Экономика

Минцифры приветствовало заключение мирового соглашения по делу о "колдунщиках"

Текст: Олег Капранов

"Яндекс" передаст 1,5 млрд рублей Российскому фонду развития информационных технологий. Решение о передаче средств на мероприятия, направленные на развитие IТ-отрасли, было достигнуто в рамках мирового соглашения между Федеральной антимонопольной службой, ООО "Яндекс" и заявителями по делу о злоупотреблении доминирующим положением.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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"Мы приветствуем конструктивные позиции в переговорном процессе ФАС, Яндекса и заявителей и, как итог, заключение мирового соглашения. Сейчас фонду необходимо быстро запустить новую услугу для IТ-стартапов, и, таким образом, обеспечить бесшовность получения мер поддержки компаниями: от акселерации, грантов на развитие проектов до вывода продуктов на рынок и их продвижения", - отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Антимонопольное дело в отношении "Яндекса" было возбуждено в апреле 2021 года. Это произошло после того, как IT-гигант не выполнил предписание ведомства, выданное еще в феврале. Жалобу подал ряд российских онлайн-сервисов, включая ЦИАН и "Авито", обвинив "Яндекс" в злоупотреблении доминирующим положением.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Яндекс Правительство Минцифры

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