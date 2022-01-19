На Байконуре продлили повышенный уровень опасности из-за угрозы теракта

На Байконуре продлили повышенный уровень террористической опасности до 3 февраля. Такое решение было принято из-за информации от правоохранительных органов о возникновении угрозы теракта. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

Повышенный уровень опасности продлен на 15 суток, до 3 февраля. Ранее в Байконуре из-за массовых протестов в Казахстане повышенный уровень опасности был введен с 7 по 19 января. В частности, было ограничено передвижение по городу по ночам и продажа алкоголя.

Правоохранители сейчас принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности. Гражданам рекомендовано обращать внимание на внешний вид и странности в поведении окружающих, на брошенные автомобили и подозрительные предметы. Жителей призывают оказывать содействие правоохранителям и относиться с пониманием к их работе.

В сообщении также отмечается, что взрывные устройства могут быть замаскированы с использованием обычных бытовых предметов, таких как коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки и так далее.