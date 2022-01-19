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19.01.2022 20:00
Рубрика: Экономика

По карманам больше не звенит

Намечен вектор цифровизации финансового рынка
Текст: Оксана Зозуля
Российская газета - Спецвыпуск № 12(8660)
Банк России определил стратегические направления развития финансовых технологий на ближайшие три года. Они базируются на дальнейшей цифровизации и повышении доступности продуктов и сервисов для граждан и бизнеса.
Со временем любые денежные расчеты уйдут в онлайн. Главная задача - обеспечить их безопасный трафик в сети. Фото: Photoxpress Со временем любые денежные расчеты уйдут в онлайн. Главная задача - обеспечить их безопасный трафик в сети. Фото: Photoxpress
Со временем любые денежные расчеты уйдут в онлайн. Главная задача - обеспечить их безопасный трафик в сети. Фото: Photoxpress

Документ прошел общественные обсуждения, в том числе парламентские слушания в Государственной Думе. Кроме того, состоялось 11 онлайн-встреч с представителями финансового рынка, экспертного и научного сообщества, а также реального сектора экономики. Открытые дискуссии проходили на площадках Банка России, РСПП, Аналитического центра "Форум". В результате были получены многочисленные письменные отзывы, предложения и комментарии. Планируется, что ключевыми задачами до 2024 года станут регулирование оборота данных, экосистем и небанковских поставщиков платежных услуг, а также совершенствование электронного взаимодействия между участниками рынка, государством, гражданами и бизнесом. Продолжится развитие таких инфраструктурных проектов, как Единая биометрическая система, Цифровой профиль, Маркетплейс и Система быстрых платежей.

Какие финансовые вопросы больше всего волнуют россиян

Кроме того, планируется внедрение открытых API и создание платформы коммерческих согласий. Особое внимание будет уделено разработке платформ цифрового рубля и "Знай своего клиента". Как отмечают в профильном комитете ГД, предварительный анализ изменений на финансовом рынке в 2019-2021 годах определил ключевые тенденции, новые вызовы и возможности, которые необходимо учитывать при разработке своевременных мер по развитию финансового рынка.

Среди таких тенденций, во-первых, ускоренная цифровизация финансового рынка и внедрение платформенных решений, открывающие широкие возможности для повышения финансовой доступности, но в то же время создающие вызовы в сфере защиты прав потребителей, информационной безопасности и противодействия недобросовестным практикам. Во-вторых, создание экосистем, приход в сферу финансовых и платежных услуг крупных технологических компаний.

Все это требует разработки новых подходов в регулировании, а также в сфере развития конкуренции и антимонопольной политики. Кроме того, массовый приход граждан на рынок капитала создает возможности их участия в финансировании долгосрочных инвестиций, но при этом ставит новые задачи в сфере финансовой грамотности и защиты неквалифицированных розничных инвесторов. Все эти тренды объединяет сквозная цифровизация процессов и сервисов, в частности, с совершенствованием регулирования финансовых платформ и цифровых финансовых активов, с доступом к сервисным решениям правительства РФ и Банка России, перспективам введения цифрового рубля.

На первое место в стратегии Центробанк ставит учет интересов добросовестных и ответственных потребителей финансовых услуг

Внедрение новых финансовых инициатив на цифровой основе существенно расширит вовлеченность самых широких слоев населения в сферу финансов.

"Выход граждан на рынок капитала - вызов, требующий особого внимания законодателей и регулятора. Важно не только расширять возможности получать отдачу от инвестиций, но и создавать такие условия, которые бы способствовали правильному взаимодействию финансовых посредников с клиентами. В этом смысле поведенческая перезагрузка должна продолжиться", - отметил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

При этом подобная перезагрузка должна учитывать интересы всех участников рынка, считают в банковском сообществе. "На первое место в документе Банка России ставится учет интересов потребителей финансовых услуг. Хотелось бы сделать оговорку - необходимо защищать интересы добросовестных и ответственных потребителей финансовых услуг. Поскольку зачастую банки тоже становятся жертвами мошенников и их тоже нужно защищать", - подчеркнул президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

По его мнению, важным направлением в вопросе развития конкуренции должно стать устранение регуляторного арбитража между финансовыми и нефинансовыми организациями при кросс-секторальной конкуренции и применение риск-ориентированного подхода в области защиты интересов потребителей.

Еще один важный вопрос - это калибровка требований пропорционального регулирования для региональных банков и банков с базовой лицензией. По данным Ассоциации, доля банков с базовой лицензией за последние 8 лет сократилась в 15 раз, а региональных кредитных организаций за это время стало в два раза меньше.

По мнению Георгия Лунтовского, в этом вопросе многое зависит не только от самих банков, но и от государственной политики, направленной на усиление конкурентных позиций небольших банков. Одним из таких направлений может стать масштабирование ИТ-аутсорсинга. Проектная группа Ассоциации уже занимается проработкой этого вопроса.

Остается еще один неурегулированный пока вопрос - деятельность юридических лиц, аффилированных с информационными площадками - агрегаторами в интернете.

"Они должны осуществлять деятельность в соответствии с законом о маркетплейсах, чтобы исключить злоупотребления, вводящие потребителей финансовых услуг в заблуждение относительно информации о качестве и стоимости финансовых услуг, публикуемой такими агрегаторами. Часто это необъективные рейтинги финансовых организаций, основанные на объемах рекламных бюджетов", - рассказал Николай Журавлев.

Фото: iStock
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В стратегических направлениях развития также нашли свое отражение вопросы развития и учета ESG-факторов.

Так, по мнению председателя Совета директоров банка "Центр-инвест" Василия Высокова, стратегия развития на ближайшие годы должна более тесно увязать два основных глобальных тренда финансовых рынков: цифровизации и ESG-трансформации. "Цифровизация и ESG - два главных тренда развития финансовых технологий. Более того: реализация ESG - принципов без цифровизации невозможна, а цифровизация без ESG - бессмысленна. ESG-банкинг расширяет пространство учитываемых рисков (экологические, социальные, управленческие) и временной горизонт. Это требует дополнительных затрат, но и дает дополнительные преимущества", - уверен эксперт.

Стоит отметить, что ранее для участия финансового рынка в ESG-трансформации российской экономики первые шаги уже сделаны. Так, правительством Российской Федерации утверждены разработанная ВЭБ.РФ совместно с Банком России таксономия проектов устойчивого развития и требования к системе их верификации, созданы Сектор устойчивого развития на Московской Бирже и правовая база для выпуска и обращения "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития. Банком России опубликованы рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования для институциональных инвесторов и подходы к раскрытию информации в области устойчивого развития со стороны публичных акционерных обществ.

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