Народная милиция сообщила о новой группе бойцов "Правого сектора" в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала участников организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) в еще одном районе Донбасса. Об этом заявил замначальника оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

"Вскрыто нахождение в зоне ответственности 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-ой бригады (ВС Украины - прим. "РГ") в районе населенного пункта Павлополь (подконтролен Киеву - прим. "РГ") членов ДУК "Правый сектор", - сообщил Басурин в ходе брифинга.

По его словам, с участниками националистической организации также находятся офицеры 74 центра информационно-психологических операций и съемочная группа "5 канала" Украины. Идет съемка провокационных сюжетов, в ходе которой националисты, как отметил Басурин, дают интервью и представляются при этом военнослужащими соединения ВС Украины, в котором находятся.

Напомним, ранее в ДНР сообщили о прибытии бойцов "Правого сектора" в район подконтрольного украинским властям Новгородского.