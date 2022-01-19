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19.01.2022 11:40
Рубрика: Общество

Названы университеты-лидеры, в которые поступают самые умные ребята

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 11(8659)
Куда поступают самые сильные абитуриенты? Где больше всего первокурсников? Минобрнауки и Высшая школа экономики представляют результаты мониторинга качества приема на бюджетные и платные места наших вузов.
Исследование показало, что высшее образование стало более доступным. Фото: РИА Новости Исследование показало, что высшее образование стало более доступным. Фото: РИА Новости
Исследование показало, что высшее образование стало более доступным. Фото: РИА Новости

Это "прицел" на будущее для нынешних старшеклассников: как правило, именно на этот мониторинг равняются абитуриенты, решая, куда поступать. Качество приема оценивается здесь по среднему баллу ЕГЭ зачисленных на первый курс.

Фото: Vesti.ru
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Обычно сводные таблицы вузов публикуются вскоре после начала учебного года, но в этот раз график немного съехал из-за коронавируса. Тем не менее эксперты свою работу сделали: расставили по местам 838 вузов, среди которых и так называемые головные государственные вузы, и негосударственные, и филиалы. Словом, практически все университеты, где учат студентов очно. Выпадают из рейтинга лишь силовые и творческие вузы.

Прием в полмиллиона

Итак, всего в 2021 году в вузы зачислено более полумиллиона абитуриентов - 526,1 тысячи человек, если точно. Это почти на 30 тысяч больше, чем в предыдущем. Конечно, в первую очередь основной рост - на бюджете. Контрактников стало больше всего на 583 человека. Кстати, по словам экспертов, в 2021 году и до этого небольшой набор на бюджетные места в частные вузы сократился почти на треть - в основном за счет таких направлений, как "Юриспруденция", "Экономика", "Сфера обслуживания" и "Менеджмент". Причина? Просто частных вузов, получивших госзадание по этим направлениям, стало меньше примерно вдвое.

В целом же за два года число негосударственных вузов снизилось на 13 процентов, отмечают авторы исследования. И здесь не обошлось без "короны": в пандемию без господдержки могут удержаться на плаву только самые сильные, а слабым приходится уходить с рынка.

Лекция на 80 с плюсом

- Количество абитуриентов, зачисленных на первый курс с баллами выше 80, продолжает расти, - комментирует итоги мониторинга научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов. - Очень высокие баллы ЕГЭ в 2021 году получили 22 с лишним процента будущих первокурсников - с 2019 года рост примерно на 3 процента. А значит, растет количество талантливых ребят, которые успешно оканчивают школу и поступают в университеты. Почти четверть новых студентов пришли в вузы не просто с "пятеркой", а с очень глубокими, основательными знаниями. Несмотря на пандемию, уровень школьного образования не снизился, а вырос.

Интересно, что отличные результаты показывают не только бюджетники, но и ребята, которые сразу поступали на платные места. Высокобалльников среди них 13 процентов - на 2,5 тысячи человек больше, чем в 2020 году.

Топы в топе

В 2021 году топ-25 самых солидных по приему на первый курс вузов России полностью состоит из университетов, которые зачисляют более 3 тысяч студентов - в прошлом году таких было всего 18.

Крупнейшим вузом России по новому приему стал Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина: тут вырос и бюджетный, и платный набор - всего 7606 первокурсников. На втором месте - прошлогодний лидер Высшая школа экономики.

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Третье место у Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС): 6059 новых студентов, рост на 17 процентов. МИРЭА - Российский технологический университет чуть сократил прием и переместился на четвертое место со второго. На пятом - МГУ им. Ломоносова.

У российских ведущих университетов и абитуриенты под стать. В Вышке, МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургском госуниверситете средний балл ЕГЭ - 86-89 (включая платных студентов). В 2021 году к ним в компанию добавилась Бауманка (80,5 балла). Еще 15 университетов зачислили ребят с баллами от 70 и выше, то есть приняли на бюджет и внебюджет больше половины отличников.

Кто в топе по качеству бюджетного приема? Десятка лидеров, где средний балл ЕГЭ выше 90, такая: Московский Физтех, МГИМО, ВШЭ (Москва), Университет ИТМО, ВШЭ (филиал в Санкт-Петербурге), РАНХиГС, МИФИ, СПбГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ.

По запросам регионов

Мониторинг показал: бюджетный прием в регионах, а из-за этого и в целом по России, немного упал в качестве - на полбалла. Причина очевидна - впервые в годы пандемии государство выделило университетам ощутимо больше бюджетных мест, и в основном - вузам регионов.

- Мы видим, что образование стало более доступным, и это нормально, - говорит Ярослав Кузьминов. - Абитуриенты поступили в вузы честно и по конкурсу. Средний балл ЕГЭ немного снизился, и если в прошлом году они бы не поступили, то теперь такая возможность у них появилась. В целом мы видим: несмотря на увеличение бюджетных мест, качество приема не упало, мы не зафиксировали ни одного провального результата ни у одного российского университета.

Чек идет на ум

В 2021 году вузы снова смогли изменять стоимость платного обучения, но в основном цены "плавали" в рамках 4 процентов - инфляция за два года. Напомним, в 2020 году из-за пандемии и вынужденного перехода на удаленное обучение все вузы по просьбе президента заморозили цены, оставив их на уровне 2019 года.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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По словам Ярослава Кузьминова, "средний чек", который российские семьи заплатили за первый курс, вырос на 11 процентов за год. Немало. Это еще раз подтверждает: "потребители" высшего образования с каждым годом готовы платить больше за классное образование и все реже - экономить на высшем образовании. Недаром в 2021 году в разы выросло число студентов, взявших образовательный кредит.

Да и вузы начинают делать ставку на более дорогие направления платного образования.

Интересный факт: практически все студенты, поступившие на платное обучение, могли бы при желании поступить и на бюджет. "Платников" с хорошими баллами меньше, чем бюджетных мест, которые по итогам приема заняли абитуриенты с тройками - меньше 56 баллов ЕГЭ.

Лидер роста платного приема - РАНХиГС: за два года он увеличился здесь на 65 процентов.

Между тем

Впервые в мониторинге появился новый ключевой показатель - "качество суммарного приема". Это когда оценка вузу дается и по бюджетному, и по платному приему вместе. Такой "обзор" дает совершенно другую, но более объективную и актуальную картину. В топ-10 вузов - лидеров по такому совокупному приему вошли МФТИ, МГИМО, МИФИ, ВШЭ (Москва), Университет ИТМО, ВШЭ (Санкт-Петербург), МГУ, СПбГУ, ВШЭ (Нижний Новгород), МГЛУ.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Мария Агранович
Общество Образование Классный час с Марией Агранович

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