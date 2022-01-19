Названы университеты-лидеры, в которые поступают самые умные ребята

Куда поступают самые сильные абитуриенты? Где больше всего первокурсников? Минобрнауки и Высшая школа экономики представляют результаты мониторинга качества приема на бюджетные и платные места наших вузов.

Это "прицел" на будущее для нынешних старшеклассников: как правило, именно на этот мониторинг равняются абитуриенты, решая, куда поступать. Качество приема оценивается здесь по среднему баллу ЕГЭ зачисленных на первый курс.

Обычно сводные таблицы вузов публикуются вскоре после начала учебного года, но в этот раз график немного съехал из-за коронавируса. Тем не менее эксперты свою работу сделали: расставили по местам 838 вузов, среди которых и так называемые головные государственные вузы, и негосударственные, и филиалы. Словом, практически все университеты, где учат студентов очно. Выпадают из рейтинга лишь силовые и творческие вузы.

Прием в полмиллиона

Итак, всего в 2021 году в вузы зачислено более полумиллиона абитуриентов - 526,1 тысячи человек, если точно. Это почти на 30 тысяч больше, чем в предыдущем. Конечно, в первую очередь основной рост - на бюджете. Контрактников стало больше всего на 583 человека. Кстати, по словам экспертов, в 2021 году и до этого небольшой набор на бюджетные места в частные вузы сократился почти на треть - в основном за счет таких направлений, как "Юриспруденция", "Экономика", "Сфера обслуживания" и "Менеджмент". Причина? Просто частных вузов, получивших госзадание по этим направлениям, стало меньше примерно вдвое.

В целом же за два года число негосударственных вузов снизилось на 13 процентов, отмечают авторы исследования. И здесь не обошлось без "короны": в пандемию без господдержки могут удержаться на плаву только самые сильные, а слабым приходится уходить с рынка.

Лекция на 80 с плюсом

- Количество абитуриентов, зачисленных на первый курс с баллами выше 80, продолжает расти, - комментирует итоги мониторинга научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов. - Очень высокие баллы ЕГЭ в 2021 году получили 22 с лишним процента будущих первокурсников - с 2019 года рост примерно на 3 процента. А значит, растет количество талантливых ребят, которые успешно оканчивают школу и поступают в университеты. Почти четверть новых студентов пришли в вузы не просто с "пятеркой", а с очень глубокими, основательными знаниями. Несмотря на пандемию, уровень школьного образования не снизился, а вырос.

Интересно, что отличные результаты показывают не только бюджетники, но и ребята, которые сразу поступали на платные места. Высокобалльников среди них 13 процентов - на 2,5 тысячи человек больше, чем в 2020 году.

Топы в топе

В 2021 году топ-25 самых солидных по приему на первый курс вузов России полностью состоит из университетов, которые зачисляют более 3 тысяч студентов - в прошлом году таких было всего 18.

Крупнейшим вузом России по новому приему стал Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина: тут вырос и бюджетный, и платный набор - всего 7606 первокурсников. На втором месте - прошлогодний лидер Высшая школа экономики.

Третье место у Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС): 6059 новых студентов, рост на 17 процентов. МИРЭА - Российский технологический университет чуть сократил прием и переместился на четвертое место со второго. На пятом - МГУ им. Ломоносова.

У российских ведущих университетов и абитуриенты под стать. В Вышке, МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургском госуниверситете средний балл ЕГЭ - 86-89 (включая платных студентов). В 2021 году к ним в компанию добавилась Бауманка (80,5 балла). Еще 15 университетов зачислили ребят с баллами от 70 и выше, то есть приняли на бюджет и внебюджет больше половины отличников.

Кто в топе по качеству бюджетного приема? Десятка лидеров, где средний балл ЕГЭ выше 90, такая: Московский Физтех, МГИМО, ВШЭ (Москва), Университет ИТМО, ВШЭ (филиал в Санкт-Петербурге), РАНХиГС, МИФИ, СПбГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ.

По запросам регионов

Мониторинг показал: бюджетный прием в регионах, а из-за этого и в целом по России, немного упал в качестве - на полбалла. Причина очевидна - впервые в годы пандемии государство выделило университетам ощутимо больше бюджетных мест, и в основном - вузам регионов.

- Мы видим, что образование стало более доступным, и это нормально, - говорит Ярослав Кузьминов. - Абитуриенты поступили в вузы честно и по конкурсу. Средний балл ЕГЭ немного снизился, и если в прошлом году они бы не поступили, то теперь такая возможность у них появилась. В целом мы видим: несмотря на увеличение бюджетных мест, качество приема не упало, мы не зафиксировали ни одного провального результата ни у одного российского университета.

Чек идет на ум

В 2021 году вузы снова смогли изменять стоимость платного обучения, но в основном цены "плавали" в рамках 4 процентов - инфляция за два года. Напомним, в 2020 году из-за пандемии и вынужденного перехода на удаленное обучение все вузы по просьбе президента заморозили цены, оставив их на уровне 2019 года.

По словам Ярослава Кузьминова, "средний чек", который российские семьи заплатили за первый курс, вырос на 11 процентов за год. Немало. Это еще раз подтверждает: "потребители" высшего образования с каждым годом готовы платить больше за классное образование и все реже - экономить на высшем образовании. Недаром в 2021 году в разы выросло число студентов, взявших образовательный кредит.

Да и вузы начинают делать ставку на более дорогие направления платного образования.

Интересный факт: практически все студенты, поступившие на платное обучение, могли бы при желании поступить и на бюджет. "Платников" с хорошими баллами меньше, чем бюджетных мест, которые по итогам приема заняли абитуриенты с тройками - меньше 56 баллов ЕГЭ.

Лидер роста платного приема - РАНХиГС: за два года он увеличился здесь на 65 процентов.

Между тем

Впервые в мониторинге появился новый ключевой показатель - "качество суммарного приема". Это когда оценка вузу дается и по бюджетному, и по платному приему вместе. Такой "обзор" дает совершенно другую, но более объективную и актуальную картину. В топ-10 вузов - лидеров по такому совокупному приему вошли МФТИ, МГИМО, МИФИ, ВШЭ (Москва), Университет ИТМО, ВШЭ (Санкт-Петербург), МГУ, СПбГУ, ВШЭ (Нижний Новгород), МГЛУ.