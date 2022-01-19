Новый фильм Александра Золотухина вошел в программу Берлинале "Encounters"

72-й Международный Берлинский кинофестиваль сегодня объявил программы - Основной конкурс, Encounters и Berlinale Special. В основном конкурсе - 18 фильмов. Российских картин среди них нет. В Berlinale Special - тоже в этом году без России. Зато в программе Encounters - новый фильм Александра Золотухина "Брат во всем". Художественный консультант проекта - Александр Сокуров. Кинотеатр "Пионер" тут же сообщил в письме российским СМИ, что у нас фильм выйдет в прокат этой весной.

О новом фильме автора картины "Мальчик русский", мировая премьера которой также прошла в свое время на Берлинале, известно следующее. Художественный консультант проекта - Александр Сокуров. Золотухин - его ученик. Согласно синопсису, в ленте "Брат во всем" рассказывается история о взрослении двух братьев-близнецов, которые изучают сложную и опасную профессию военных летчиков. С самого детства они постоянно рядом. Вместе радуются и огорчаются, преодолевают трудности и невзгоды. Но своей огромной любовью, заботой и привязанностью они мешают друг другу достичь общей мечты - покорить небо. В итоге каждый из них оказывается перед нелегким выбором...

Фильм снимали в настоящем учебном авиационном городке, на аэродроме со взлетно-посадочной полосой. Оператором стал Андрей Найденов, который работал над такими картинами, как "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и "Эйфория" Ивана Вырыпаева. Авторы сценария фильма Александр Золотухин при участии Михаила Тяжева. Продюсеры: Андрей Сигле, Мэри Назари.

В фильме снимались Николай Журавлев, Сергей Журавлев, Александра Шевырева, Михаил Клабуков, Егор Кутушов. Лента снята при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства обороны РФ.

Справка "РГ"

Секция Encounters существует на Берлинском международном кинофестивале с 2020 года. По словам организаторов, она призвана поддержать новые голоса в кино и разнообразить художественные формы, представленные в официальном отборе смотра.