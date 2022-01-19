Оформление нетрудоспособности перешло в электронный формат

С 1 января 2022 года все листки нетрудоспособности оформляются только в электронном виде. Исключение сделано лишь для больничных, открытых еще в прошлом году: их примут к оплате и в бумаге. Но продлевать такие листки, если понадобится, уже будут тоже только в цифровом виде.

Такие указатели в районных поликлиниках еще остались, но с этого года они уже неактуальны. Фото: Сергей Михеев

Переход на "цифру" в оформлении и оплате больничных начался еще в 2017 году - он был строго добровольным для всех участников - граждан, медучреждений, работодателей. Многие люди откровенно опасались перехода на новый порядок: вдруг работодатель сможет узнать информацию об их заболевании, а при смене места работы новое руководство сможет проверить, как часто человек берет больничный.

В ФСС разъяснили: "Диагноз - это конфиденциальная информация, работодатель его не видит. В электронном больничном указан лишь код, в самом общем виде обозначающий причину выдачи листка нетрудоспособности: общее заболевание, травма, беременность и роды. Что касается ситуации смены работы, при переходе старая история болезни остается для нового работодателя неизвестной".

Как ранее отмечала первый зампредседателя ФСС Татьяна Лотоцкая, преимущества инновации очевидны: электронный больничный нельзя потерять и испортить, его проще оформить. По новой системе, закрывая электронный документ в медорганизации, человек получал на руки квиток с цифровым кодом, который соответствовал номеру выданного больничного, и предоставлял его в кадровую службу предприятия. Теперь и без этого можно обойтись - цифровой код работнику выдают по его пожеланию, но даже если он его забудет или потеряет, уточнили в ФСС, ничего страшного - все данные легко восстановить, поскольку они есть в его личном кабинете - на портале госуслуг в разделе получателя услуг ФСС. Кроме того, сведения о всех заболевших, оформивших нетрудоспособность, теперь передаются работодателям напрямую.

Еще одно важное преимущество электронного больничного - пособие по временной нетрудоспособности при цифровом документообороте начисляют и выплачивают, как показал опыт первых лет перехода на новую систему, намного быстрее. Это занимает всего несколько дней.

Как ни парадоксально звучит, более ускоренному переходу на электронные больничные поспособствовала эпидемия коронавируса. Во времена, когда то и дело вводились всевозможные ограничения (самоизоляция, карантины, не говоря уже об удаленной работе), и работодатели, и сами работники убедились, насколько проще и удобнее оформлять листки нетрудоспособности в электронном виде. Если осенью 2019 года в "цифре" в Фонд социального страхования поступал лишь каждый третий больничный, то в конце прошлого года уже львиная доля такого рода документов перешла на электронный оборот. Тем более в последние два года из-за продолжающейся эпидемии россияне стали чаще брать больничный. "В 2020 и 2021 годах выдано значительно больше листков нетрудоспособности, особенный прирост отмечался по листкам нетрудоспособности, выданным в связи с карантином", - сообщили "РГ" в ФСС.

Пособие по временной нетрудоспособности при цифровом документообороте начисляют и выплачивают намного быстрее

В результате для повсеместного и полного перехода на использование электронных больничных понадобилось пять лет, и с начала нынешнего года цифровое их оформление стало обязательным.

С 1 января 2022 года все работодатели уже должны быть подключены к системе электронного документооборота ФСС, пояснили в министерстве труда и социальной защиты. Так что если в последние годы, когда работник оформлял листок нетрудоспособности в электронном виде, он должен был предоставить в кадровую службу полученный в медучреждении квиток с цифровым кодом, то теперь даже этого заболевшему делать не нужно. Данные о выданных больничных поступают из медучреждений непосредственно в базу ФСС, и сам фонд уведомит работодателя об открытии, продлении или закрытии "цифрового" больничного заболевшему работнику.

Также без участия работника фонд будет получать в случае необходимости дополнительную информацию для назначения пособия: например, сумму заработка человека и его стаж. Фонд также сможет уточнять данные в Пенсионном фонде, ФНС и других госорганах - с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Несмотря на то, что по факту уже большинство больничных оформляется в электроном виде, первые месяцы года будут переходными. В минтруде уточнили, как будут поступать с бумажными больничными, которые застрахованные открыли в 2021 году. Эти бумажные документы останутся действительными: выплаты по ним будут начисляться в 2022 году по старым правилам. Работодатели, как и раньше, должны проинформировать ФСС, когда больничный лист у работника будет закрыт. Пособие по таким листкам рассчитают по правилам прошлого года. В случае же необходимости продлить больничный бумажный лист закроют, а дальнейшее оформление будет уже проводиться в "цифре". После закрытия больничного пособие за период нетрудоспособности поступит работнику напрямую от ФСС без отвлечения средств работодателя.