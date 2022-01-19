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Определен лучший Android-смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
19.01.2022,  
00:44
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий ежемесячный рейтинг смартфонов, которые нравятся пользователям больше всего и максимально их устраивают.

Первую строчку в списке занял Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G с рейтингом удовлетворенности пользователей 97,25 процента. На втором месте - Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (93,14 процента). Наконец, третье место досталось Redmi Note 11 Pro+ (92,86 процента).

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Кроме того, в десятку лучших вошли Huawei P50 Pro, vivo S10 Pro, Huawei Mate 40 Pro, IQOO Z5, Honor Magic 3, Honor Magic 3 Pro и Oppo K9 Pro 5G.

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Фото: Reuters
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