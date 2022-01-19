Пандемия сделала систему здравоохранения креативной

Согласно опросам Стопкоронавирус.РФ, боятся заразиться коронавирусом более половины респондентов. Фактически это означает, что почти два года наше общество пребывает в состоянии повышенного стресса. И только четверть опрошенных оптимистично настроены по поводу окончания пандемии. А 48 процентов уверены, что она не закончится никогда.

Как считает директор ГБУ "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ" Елена Аксенова, одним из уроков пандемии стало осознание того, что в одиночку ни один человек, ни одна организация, город или страна ничего не могут изменить к лучшему, а во время кризисных событий главной становится интеграция. "Пандемия ускорила системные изменения, которые должны были произойти и уже были очевидны. А те линии разлома, которые сформировались в 2020 году, стали факторами развития в 2021-м. Например, цифровизация здравоохранения. Мы очень многое сделали для развития цифровых технологий за последние несколько лет, но масштабным их внедрение стало фактически в предыдущие два года. И общество, и система здравоохранения, и специалисты отрасли готовы к этому и активно двигаются вперед, внедряя искусственный интеллект и цифровые решения", - подчеркнула она.

Интеграция на основе цифровых решений, которая сегодня происходит в отечественном здравоохранении, должна учитывать особенности пандемийного времени, полагают эксперты. Сегодня весь мир преодолевает не просто эпидемию коронавируса как биологическое явление. Как рассказал президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон, сегодня мы переживаем еще и социодемию.

"Это такое изменение хода жизни и мыслей, которое стало следствием защитных реакций людей против эпидемии и затронуло властные решения, потоки информации и многие другие аспекты нашей жизни. В этих условиях сформировалось новое здравоохранение - пандемическое. У этого нового явления очень много особенностей, главное из них - нацеленность не просто на лечение, а на спасение жизни. Сегодня многое напоминает условия фронтовой медицины. У здравоохранения появился враг - это вирус. Он был всегда, но создание летального оружия против вируса стало второй особенностью нового здравоохранения. Кроме того, следствием появления гигантской опасности стала тотальная медицинская настороженность. В социальном аспекте жизнь под прессом принуждения во время локдаунов, вакцинации, внедрения QR-кодов существенно повлияла на образ жизни. Другая повседневность затронула работу, обучение детей, досуг, общение. Мир стал снова непонятным. Этому также способствуют медиа, соцсети, передающие большое количество различных мнений. Эти мнения зачастую противоречивы, научное знание девальвируется, и это вызывает поляризацию, основанную на разногласиях", - констатирует он.

Кроме того, здоровье малого бизнеса также подорвано пандемией, отмечает эксперт, но при этом оно показывает примеры антихрупкости. В целом результаты опросов "инФОМ", проведенных по заказу Банка России, демонстрируют, что к концу минувшего года большинство показателей, которые характеризуют восприятие населением экономических последствий пандемии, снизилось. При этом в течение года они менялись волнообразно: росли на фоне очередного подъема заболеваемости и снижались по мере улучшения ситуации и на фоне мер борьбы с коронавирусом. "Рост тревожности, обусловленный каждой новой волной пандемии, в 2021 году был уже не столь сильным, как в самом ее начале: люди адаптируются к ситуации и привыкают жить в пандемической экономической реальности. Новой серьезной угрозой для благополучия россиян в 2021 году стала сильно растущая инфляция: она, а не последствия пандемии, вынуждает людей усиливать экономию и беспокоиться о своем финансовом будущем", - говорится в исследовании.

Пандемия внесла существенные изменения в понимание роли медицинских работников в социуме

В 2021 году, как и годом ранее, тяжелее остальных переживали денежные трудности, вызванные пандемией, наименее обеспеченные слои населения, а также безработные. Продолжали сталкиваться с финансовыми проблемами предприниматели и самозанятые, но им было легче из-за наличия достаточных социальных ресурсов. При этом работники частных предприятий переживают финансовые проблемы, вызванные пандемией, острее, чем работники госсектора. В целом, несмотря на адаптацию и постепенное возвращение финансовых и потребительских практик на допандемические "рельсы", тревога в отношении трудового будущего и пессимистические потребительские настроения сохраняются, хотя уже и не в таких масштабах, как в 2020 году. И этот пессимизм обусловлен уже не только и не столько пандемией, сколько непрекращающимся ростом инфляции. Последний при сохранении подобных темпов уже в нынешнем году может потеснить пандемическую повестку в массовом сознании.

65 миллиардов долларов превысил объем мирового рынка телемедицины в 2021 году

Социальные стрессы на фоне COVID-19 не только увеличивали тревожность россиян, но и расставили новые приоритеты в отечественном здравоохранении. Пандемия внесла существенные изменения в понимание роли медицинских работников в нашем социуме. За последние два года они оказались в зоне особого внимания. В чрезвычайных условиях медики по сути стали одной из составных частей государственной системы, мобилизованной на борьбу с коронавирусом. Как считает директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин: "Национальная система здравоохранения тот стресс-тест, который нам выпал в период пандемии, с точки зрения общественных оценок проходит достойно".

Так, на вопрос, справляется ли в целом российская система здравоохранения с высокой нагрузкой, 46 процентов респондентов ответили, что полностью или скорее справляется. Сомнения в ее эффективности выразили 49 процентов. Из них 16 процентов считают, что она полностью не справилась, и 33 - скорее не справилась. При этом, несмотря на присутствующую долю критики, отношение к медицинским работникам в целом весьма позитивное. А одним из главных итогов для российского здравоохранения стал существенный рост (на 12 процентов) доли тех, кто воспользовался услугами телемедицины.

"Очевидно, конечно, что основная доля обращений связана с консультациями по телефону и онлайн в связи с заболеванием ковидом. Россияне получили первый опыт таких консультаций, и это тот случай, когда первый шаг - половина дела. Мы много лет разговаривали на эту тему, но она пробуксовывала в общественном поле. Сегодня же вопрос дистанционной и телемедицины - это одна из тех сфер, где можно говорить о наметившейся революции или по крайней мере о том, что пандемия серьезным образом катализировала процесс развития этого сегмента", - резюмирует социолог.