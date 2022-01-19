С начала года вступили в действие поправки в Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В их числе - и дополнение к ст. 37 закона, согласно которой медицинские учреждения должны перейти на оказание медпомощи в соответствии с клиническими рекомендациями.

Переход будет осуществляться поэтапно, в соответствии с правилами, установленными правительством Российской Федерации. По этим правилам клинические рекомендации, размещенные на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации до 1 сентября 2021 года, должны учитываться при формировании программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 января 2022 года. С 1 января 2023 года вступят в действие клинические рекомендации, размещенные на официальном сайте министерства до 1 июня 2022 года. И, наконец, клинические рекомендации, размещенные на сайте Минздрава России до 1 июня 2023 года, должны будут применяться с 1 января 2024 года. Таким образом, с начала 2024 года все врачи всех медицинских учреждений страны должны будут лечить пациентов только в соответствии с клиническими рекомендациями.

- Клинические рекомендации, которые разработаны и апробированы профессиональным сообществом - это квинтэссенция доказательной медицины, - пояснил "РГ" первый заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии, член-корреспондент РАН Филипп Палеев. - Это не очередной бюрократический документ, а профессионально собранная и проанализированная информация, которая суммирует самые современные знания о том, как и чем лечить правильно. Следование им повысит качество, преемственность и единообразие медицинской помощи по всей стране. Они позволят убрать из клинической практики методы и лекарства, которые не доказали свою эффективность, и внедрить те, что обладают высоким уровнем доказательности.

Клинические рекомендации разрабатывались по поручению Минздрава России ведущими клиническими и научными учреждениями страны. В этой работе приняли участие самые авторитетные эксперты и профессиональные ассоциации специалистов. Работа шла в течение нескольких лет, затем подготовленные документы прошли тщательную экспертизу и были утверждены министерством здравоохранения. Каждый такой документ содержит анализ проявлений конкретного заболевания, современные подходы к его лечению, практические схемы применения методов и средств лечения. Однако он оставляет и пространство для самостоятельного анализа врачом конкретного клинического случая и выбора наиболее оптимальных подходов к каждому пациенту.

- Клинические рекомендации в лечении одними из первых начали применять онкологи, и это значительно повлияло на клиническую практику и повышение качества лечения, - рассказал "РГ" заместитель директора НИИ клинической онкологии по научной работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин. - Особенно в тех случаях, когда уровень подготовки врачей был недостаточным или применяемые схемы лечения были устаревшими. И представители страховых медорганизаций уже проверяют правильность лечения пациентов именно по этим документам.

Представители страховых медицинских организаций уже проверяют правильность лечения именно по этим документам

Не нужно считать, что клинические рекомендации - это прокрустово ложе, некие жесткие стандарты. В каждой из них содержится множество вариантов лечения, но если врач считает, что в конкретной ситуации требуется лечить нестандартно, он вполне может это сделать, обосновав свое решение. Из минусов клинических рекомендаций, опубликованных Минздравом России, я бы отметил не совсем удобный формат изложения - в каждом документе содержится до 100 и более страниц текста. В этом отношении, например, рекомендации RUSSCO гораздо более "дружелюбны" и удобны для восприятия. Обсуждался вопрос о подготовке более лаконичных протоколов лечения, но пока, насколько мне известно, к ним еще не приступали.

Клинические рекомендации, которые разработаны профессиональным сообществом, - это квинтэссенция доказательной медицины

- 12 клинических рекомендаций, которые были подготовлены нашим центром по поручению Минздрава России, касаются основных нозологий в кардиологии: хронической сердечной недостаточности, хронической ишемической болезни, артериальной гипертонии и других массовых заболеваний, которые прямо влияют на сердечно-сосудистую смертность и продолжительность жизни миллионов людей, - продолжил Филипп Палеев. - Существуют серьезные международные исследования, которые показывают: если врач следует КР, то выживаемость его пациентов значимо выше, чем среди пациентов тех врачей, которые им не следуют. Внедряя их, государство показывает, что обратило пристальное внимание на вопросы качества и эффективности лечения.

- Важно, что клинические рекомендации должны постоянно обновляться, и поэтому в них входят самые новые методики и лекарственные препараты, современные подходы к лечению, - отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. - А обязательность их соблюдения даст толчок совершенствованию стандартов, что скажется и на программе госгарантий, и на финансировании обязательного медицинского страхования, и на формировании перечней лекарственных препаратов. Внедрение рекомендаций потребует дополнительных финансовых затрат, и это ключевой вопрос их успешности. Сама клиническая практика заставит решать эти проблемы.

Минздрав России направил в регионы рекомендации обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию помощи в соответствии с клиническими рекомендациями. Переходный период в два года позволит определиться с объемами и источниками финансирования.