Песков назвал неприемлемым уровень инфляции в России

Уровень инфляции в России ни для кого не приемлем, энергичные меры предпринимаются, чтобы вернуть его к целевым показателям. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются. Давят внешние и внутренние факторы..​​​. Ни для кого этот уровень не приемлем", - подчеркнул Песков, говоря про инфляцию. "Поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и возвращение инфляции к целевым показателям", - сообщил он.

"Рубль - это валюта, и может быть волатильность, тоже могут быть негативные факторы, которые оказывают влияние, но в этом как раз и заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности", - также заявил пресс-секретарь президента.