Песков назвал причину напряженности вокруг Украины

К напряженности вокруг Украины приводят поставки оружия Киеву и полеты авиации НАТО. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Обстановка на Украине весьма и весьма напряженная, оценил Песков. "Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это все приводит как раз к напряженности вокруг Украины", - заявил он.

И хотелось бы, чтобы визави Москвы тоже обращали на это внимание, заключил пресс-секретарь российского лидера. Так он прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможном отключении "Северного потока-2" при эскалации ситуации вокруг Украины.