Песков оценил приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Главное в процессе внутриукраинского урегулирования - выполнение Минских соглашений, а место проведения переговоров вторично. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам новость о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского приехать в страну и обсудить разногласия между Москвой и Киевом.

"Разумеется, мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине", - заявил представитель Кремля. При этом он указал, что основные разногласия между Россией и Украиной "связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева".

По словам Пескова, если турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению раннее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать. Место проведения каких-то контактов - вторично, заключил он.